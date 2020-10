Col mini-drone JJRC H31 giocate e vi allenate col volo spendendo solo 33 euro

Vi piacerebbe sperimentare il volo via drone senza spendere una fortuna? Allora provate con JJRC H31, un mini-drone così piccolo che sta in una mano e che, grazie al pratico controller, può essere utilizzato anche da un bambino: si tratta infatti di un drone giocattolo con cui si possono anche effettuare acrobazie in aria attraverso appositi pulsanti.

E’ il drone perfetto per iniziare perché dietro le spoglie di un giocattolo, consente già di prendere confidenza con i comandi e assaporare qualche cenno di tecnologia disponibile sui droni di fascia alta: nonostante le sue dimensioni, infatti, è in grado di mantenere l’altezza grazie a semplici sensori on board. Si pilota facilmente ed offre diverse modalità di volo, tra cui la capacità di compiere flip a mezz’aria e, soprattutto, quella di mantenere l’altezza con discreta precisione grazie ai 6 giroscopi incorporati, caratteristiche che lo rendono superiore a tanti altri appartenenti alla stessa categoria.

Si tratta, come accennato, di un quadricottero davvero compatto: le dimensioni complessive del drone sono di 29 x 29 x 9 centimetri e pesa intorno ai 100 grammi. Un apposito tasto del telecomando consente di farlo tornare alla base in un click, facilitandone così il controllo se lo si perde di vista, un altro invece permette al drone di compiere vere e proprie rotazioni a trecentosessanta gradi in aria.

JJRC H31 permette di entrare nel mondo dei droni senza spendere troppo, ma il divertimento è assicurato. Viene venduto insieme a tre batterie – una già incorporata, le altre due pronte di scorta – che promettono circa 10 minuti di volo ciascuna. Il telecomando è alimentato da quattro batterie stilo AA (non incluse) e permette di controllare il drone fino a una distanza di 70-80 metri.

Al momento lo trovate in vendita su GearBest al prezzo di 33 euro circa. Nella confezione si trova anche un manuale d’uso in inglese, un cavo per la ricarica, due batterie di riserva e 4 eliche di ricambio. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.