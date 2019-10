Colmi Sky 2, lo smartwatch per lo sport fa di tutto e costa pochissimo

Colmi Sky 2 è uno smartwatch che costa pochissimo e accontenta tre categorie di utenti: quelli che vogliono spostare le notifiche dello smartphone al polso, chi cerca un dispositivo per tenere d’occhio la propria salute e chi invece ne preferisce uno per monitorare l’attività fisica.

Partendo proprio da quest’ultima, con Colmi Sky 2 è possibile tracciare otto diverse specialità: bicicletta, corsa, pallacanestro, camminata, calcio, badminton, salto della corda e nuoto, il cui funzionamento in acqua è assicurato dalla certificazione IP68.

Per quanto riguarda invece la salute dell’utente, oltre a raccogliere i dati relativi al numero di passi può tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno presente nel sangue grazie a specifici sensori. Colmi Sky 2 tiene inoltre traccia anche del sonno e attraverso alcuni promemoria ricorda all’utente di fare due passi quando resta per troppo tempo seduto.

La terza categoria di utenza, quella cioè che cerca uno smartwatch da abbinare al telefono (si abbina tramite Bluetooth 4.0 agli iPhone con iOS 9 e successivi oppure su Android 4.4 e versioni superiori) per spostare le notifiche al polso, troverà in questo dispositivo un ottimo alleato innanzitutto per l’autonomia di cinque giorni di utilizzo (oppure 60 giorni in Standby) con una sola carica garantita dalla batteria da 150 mAh che si ricarica in appena un’ora e mezza.

Tutte le notifiche e le sveglie impostabili su Colmi Sky 2 vengono mostrate all’interno di un gradevole schermo LCD touch da 1.22” di forma circolare con risoluzione HD a 240 x 204 pixel, racchiuso all’interno di una cassa costruita in lega metallica delle dimensioni di 41 millimetri.

Se interessati all’acquisto, Colmi Sky 2 è al momento proposto in offerta lampo su Gearbest per soli 27 euro e 39 centesimi. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.