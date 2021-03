Come creare un ecommerce? Webinar e corso di formazione

Come fare ecommerce? Se bastasse aggiungere la lettera “e” a tutti i termini del marketing tradizionale per riuscire a trasportare le conoscenze dal mondo “reale” a quello “digitale” probabilmente non ti staresti interrogando su come realizzare un sito ecommerce, ma, banalmente, staresti sfogliando qualche manuale stampato cercando di applicare quanto già noto ad un contesto piuttosto mutato.

Quella piccola “e” davanti a “commerce” invece racchiude un universo di elementi, di pratiche, di adattamenti ed innovazione che nel mondo della vendita tradizionale è forse difficile rintracciare, così come è difficile ormai capire il confine tra online ed offline e le rispettive interazioni.

Ecommerce, grande occasione ma anche grande confusione: da dove partire?

L’ecommerce è un’opportunità per la tua impresa?

Meglio Amazon o un ecommerce proprietario?

Fare promozione sui Social o con la Seo?

Puntare sul valore o sul prezzo?

I dati sull’ecommerce ci segnalano grandi opportunità

I numeri devono guidare le nostre scelte? Sicuramente ci aiutano a capire i fenomeni attorno a noi. Se pensiamo al fenomeno del commercio online sapere che il tasso di crescita dell’ecommerce in Italia viaggia a due cifre ci deve far pensare ad una grande opportunità di crescita, o di rinascita. Per alcuni settori tale crescita ha sfiorato addirittura il 90 % (Fonte Dati Netcomm 2020).

Questi numeri ci ricordano più che mai che la distinzione fra mondo virtuale e mondo reale è ormai sempre meno netta. Quello che accade nel virtuale, come nel caso dell’ecommerce, è molto reale e concreto. C’è di fatti poco di virtuale nel fatturato delle imprese che hanno una presenza online significativa!

Sia sul lato della domanda, sia sul versante dell’offerta, Internet ha aperto le porte a soggetti molto diversi fra loro. Non solo quindi per chi vuole fare acquisti online, tra cui ci sono anche utenti meno “navigati” – il gioco di parole è voluto – ma anche per chi, come liberi professionisti, ma anche piccole e medie imprese hanno il desiderio di aprire un sito ecommerce, le opportunità si sono moltiplicate.

Come sempre però, i numeri possono solo segnalarci delle opportunità, ma per capire come aprire un sito ecommerce è necessario avere conoscenze di diversi aspetti. Da dove cominciare quindi?

Ecommerce, sì o no? Cosa dobbiamo sapere prima di creare un sito ecommerce

Quali software ecommerce fanno al caso nostro? Come ci dovremmo posizionare per essere strategici? Infine: ha senso appoggiarsi ad Amazon per il nostro ecommerce?

Fabio Scafoletti, non solo docente con anni di esperienza, ma anche imprenditore nel settore dell'e-commerce marketing, ti guiderà proprio sui temi dell'ecommerce con l'intenzione di rispondere alla domanda più importante: l'ecommerce è effettivamente un'opportunità per il mio business? Sappiamo infatti che le risorse sono spesso molto scarse, tempo e denaro in primis: comprendere se il proprio business model può quindi approfittare della presenza online diventa un fattore determinante per ottenere successo. Saper gestire un sito ecommerce, attraverso la piattaforma idonea per il proprio settore, ma anche capire quale strategia utilizzare, sono solo alcune delle risposte che i partecipanti del corso troveranno

Tra gli altri argomenti ci sarà spazio per capire come organizzare i contenuti del proprio sito ecommerce, qual è il processo d’acquisto migliore per la nostra attività, ma anche come analizzare il mercato, i trend e i nostri competitor. Per fare ecommerce non basta quindi dotarsi di un sito ecommerce: molti altri aspetti, come le attività promozionali, devono essere tenute in debita considerazione. Se il nostro competitor fa leva su forte attività promozionale sui Social non è detto che quella sia la strada giusta per noi; magari una strategia di SEO con contenuti ad hoc potrebbe risultare vincente per raggiungere i nostri acquirenti, potenziali o noti che siano.

Fare ecommerce, quindi, non è solo creare un sito di ecommerce, ma è anche comprendere come gestire le diverse leve: recensioni, immagini, testi, ad esempio.

L’importanza delle recensioni per le vendite/acquisti online

Nel marketing tradizionale “il passaparola”, (WOM, word-of-mouth in gergo) è uno dei meccanismi più potenti per aumentare le vendite. Pensiamo però, intuitivamente, che il passaparola sia un qualcosa di preponderante solo per le esperienze di acquisto offline. Fidandoci del nostro collega, amico o parente compriamo un determinato prodotto; non mettiamo in discussione il suggerimento se abbiamo fiducia nel nostro interlocutore. E nel mondo online? Non avremo forse a portata di mano l’opinione del nostro migliore amico o partner, ma ci affidiamo comunque alle opinioni di qualcuno, ovvero, di chi ha già acquistato quel prodotto e ha lasciato una recensione sul nostro sito o su una piattaforma dedicata (o magari un social network). Utenti solo in apparenza anonimi, ma nel momento in cui formalizziamo l’acquisto potremmo vederli come appartenenti alla nostra comunità…o per meglio dire “e-tribe”.

Cosa sono le e-tribe nell’ecommerce? Perché sono importanti?

Abbiamo appena comprato un prodotto affidandoci a una recensione di un acquirente che non conosciamo personalmente. Forse abbiamo visto un video di una recensione (i famosi “unboxing”) e, ritenendo l’autore affidabile ed autorevole, procediamo nell’acquisto di un prodotto. Lasciamo un messaggio nella sezione “commenti”, facciamo una domanda su un social network su un prodotto o servizio e quasi magicamente un utente affezionato al brand ci consiglia cosa scegliere. Anche se non lo sappiamo, in quel momento stiamo per entrare a far parte di una comunità, una tribù virtuale, o, come la definiscono gli esperti del marketing digitale, una e-tribe.

Accomunati da interessi, passioni e genere di acquisto similari, i membri delle tribù virtuali possono rappresentare una fonte di ricchezza importante quando siamo in grado di intercettarne i bisogni e i desideri…o molto semplicemente, quando siamo interessati a conoscere i trend del momento.

Le e-tribe sono agglomerati che si distinguono dai gruppi del passato, del mondo pre e-commerce. Fanno spesso parte di e-tribe persone geograficamente disperse, con background socio economici eterogenei, culture diverse…tutte però accomunate da interessi di acquisto similari.

Analizzare ‘antropologicamente’ il comportamento di questi utenti del web permette di estrarre dalle e-tribe informazioni significative da convertire in vantaggio competitivo.

L’esperienza di acquisto per i nostri clienti di ieri si mescola infatti con quella virtuale dei nostri acquirenti di oggi; un cliente può preferirci in un ambito piuttosto che in un altro e così l’intera customer experience è pervasa da continue contaminazioni, o meglio, sinergie, fra il reale e il virtuale. Fra lo ieri, l’oggi ed il futuro: nel grande spazio rappresentato dalla piccola “e” in ecommerce.

Alla luce di queste considerazioni, le domande come fare ecommerce o quanto costa fare un sito ecommerce assumono probabilmente un altro peso ora.

Sono infatti diverse le piattaforme ecommerce che potete utilizzare (Magento, Prestashop, Woocommerce o Shopify), ma da sole non bastano per lanciare il vostro business online. Dovrete infatti essere in grado di analizzare il vostro potenziale e il vostro contesto: solo così potrete realizzare il vostro progetto.

Quindi, se hai un sito web e una conoscenza base del digital marketing, esplorare e approfondire l'opportunità di dotarsi di un sito ecommerce e, soprattutto, come farlo funzionare al meglio è fondamentale.

