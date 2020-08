Come personalizzare il click dei tasti digitando con la tastiera del Mac

La tastiera collegata al vostro Mac non emette un rumore piacevole durante la digitazione? È possibile riprodurre dei piacevoli rumori da associare alla digitazione, sulla falsariga del click sui tasti che è possibile attivare su iPhone e iPad. Ecco come fare:

Scaricare l’utility “JazzUp” da questo indirizzo. Dopo lo scaricamento copiate l’app JazzUp nella cartella Applicazioni e avviatela Selezionate dalle Preferenze di Sistema la voce “Sicurezza e privacy”, andate nella sezione “Privacy e – dalla sezione “Accessibilità” abilitate le modifiche e l’app “Japp app”. Riavviate l’app JazzApp.

A questo punto sulla barra dei menu apparirà un’icona e potrete ascoltare un gradevole suono tipo macchina per scrivere a ogni pressione di un tasto.

Facendo click sull’icona a forma di nota musicale nella barra dei menu sarà possibile disattivare il suono, ma anche cambiare il tipo di rumore da emettere durante la digitazione. È possibile scegliere tra: macchina per scrivere elettrica (con tanto di carrello), i rumori della tastiera meccanica nota come Cherry MX, iOS (per riprodurre gli stessi suoni che si sentono quando si digita su iPhone o iPad), Clack, Clicky e typewriter small (altre tastiere meccaniche).

L’opzione “Spoken” permette di riprodurre il nome delle varie lettere e simboli premuti. Per riprodurre il nome in italiano aprire le Preferenze di Sistema, selezionate “Accessibilità”, e dalla sezione “Voce” (riquadro a sinistra) selezionate “Alice” o “Luca” come voce di sistema.

JazzApp non sbaglia un colpo e i suoni riprodotti sono molto gradevoli. L’app non è nuovissima non offre opzioni di personalizzazione (es. la possibilità di disattivare l’audio con alcune app) ma è gratuita, non sbaglia un colpo ed è possibile disattivare “al volo” il rumore in qualsiasi momento.

Se avete bisogno di disinstallare l’app selezionate “Quit” dall’icona nella barra dei menu e buttate l’app dalla cartella Applicazioni trascinandola nel cestino.

