Come pulire gli AirPods (e gli auricolari in genere)

Gli auricolari sono in commercio da decenni, ma da quando le aziende sono riuscite ad offrire una buona autonomia eliminando completamente qualsiasi cavo, la maggiore praticità d’uso e la migliore tascabilità li ha resi praticamente onnipresenti. Ormai chiunque abbia uno smartphone ne possiede un paio, che siano gli AirPods, i Galaxy Buds di Samsung o i più economici di Xiaomi e dintorni. E usarli spesso vuol dire anche esporli ad una più rapida usura, per non parlare dello sporco, che si accumula con facilità.

Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare rispondendo con questo articolo alla fatidica domanda: come li pulisco? Perché è impossibile che a lungo andare non vi si depositi cerume e pelle morta. E tenerli puliti non li rende solo più igienici, ma ne allunga la vita e permette di mantenere la migliore resa audio che sono in grado di offrire.

Per prima cosa, bisogna tenere a mente che la pulizia va fatta per gradi: meglio cominciare utilizzando attrezzi e acqua, prima di passare a detergenti o alcol denaturato e strumenti metallici, in modo da ridurre al minimo le possibilità di danneggiare le membrane e i vari componenti. Anche quando si rimuovono le varie parti è importante fare attenzione: ad esempio per sganciare i cuscinetti non sempre è sufficiente tirarli via, come nel caso delle WF-1000XM4 di Sony dove per poterli estrarre bisogna prima ruotarli. Prima di procedere quindi consultate la guida del produttore (se c’è).

Rimuovere i gommini è comunque un passaggio obbligato perché gli auricolari che li montano risultano così più facili da pulire, e i cuscinetti stessi essendo spesso costruiti soltanto in silicone possono essere tranquillamente lavati sotto l’acqua corrente senza correre il rischio di danneggiare gli auricolari.

Per le parti più rigide un buon modo per cominciare invece è utilizzare un panno in microfibra. Nel caso degli AirPods, per pulire le parti esterne Apple consiglia anche “salviette con alcol isopropilico al 70%, salviette con alcol etilico al 75% oppure comuni salviette disinfettanti”, mentre – dice – è meglio evitare salviettine umidificate sulle griglie in metallo che proteggono i driver. Per le sue cuffie Samsung invece consiglia più genericamente cotton fioc e panni morbidi e asciutti, come ad esempio la pezzuola degli occhiali.

Batuffoli di cotone e stuzzicadenti sono strumenti altrettanto efficaci per una pulizia più profonda: a tal proposito ci sono strumenti come quelli già presentati dalla nostra redazione (in questo articolo per gli auricolari, in quest’altro con accessori aggiuntivi utili anche per le tastiere dei computer). In generale è comunque meglio evitare saponi o altri detergenti, men che meno aria compressa, che potrebbe invece spingere lo sporco anche più a fondo.

E non dimenticate la custodia. Perché se gli auricolari sono sporchi è molto probabile che di conseguenza lo sia anche l’astuccio in cui li riponete per ricaricarli. Le cavità, come nel caso della custodia degli AirPods, sono talvolta anche piuttosto profonde e vi si può accumulare facilmente la lanugine di borse e vestiti. E siccome sul fondo ci sono i contatti metallici che consentono la ricarica delle batterie, è consigliabile mantenere pulita quest’area in modo da non impedirne il corretto funzionamento. Anche qui stuzzicadenti o meglio ancora strumenti appositi possono far bene il lavoro sporco.

Il consiglio principe è comunque quello di pulirli periodicamente: più spesso lo si fa, meno lavoro ci sarà da fare tra una pulizia e l’altra. E non dimenticate anche la pulizia “digitale”: assicuratevi che le app associate siano sempre aggiornate, visto che a volte possono aggiungere nuove funzionalità, oltre che migliorare proprio le prestazioni degli auricolari.

