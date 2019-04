Comunicare con le immagini

Come fermare lo scrolling

Ogni giorno siamo bombardati da moltissime immagini, le scrolliamo, ma poche ci attirano: quasi sempre sono quelle meno invadenti. Fermiamo lo scroll compulsivo per un attimo solo quando lo sguardo cade su immagini belle e espressive, che divertono e emozionano.

Emozionare in bianco e nero

Il bianco e nero è la scelta più semplice e a volte anche la più efficace. Ma non è semplice scegliere l’immagine più giusta.

Come per un testo scritto, anche scegliere e modificare un’immagine per renderla pubblica richiede abilità, tempo ed energie: intanto buon gusto e brainstorming, poi ricerca, valutazione e creatività.

Gli strumenti digitali sono al tuo servizio

Gli strumenti digitali generano bellezza se usati in modo consapevole e professionale, esattamente come gli attrezzi di un artigiano o di un artista. In particolare Adobe Photoshop è lo strumento più adatto per “abbellire” immagini digitali e foto: consente di fare ritocchi di qualità professionale e offre grandi possibilità creative grazie a filtri e strumenti che imitano le tecniche usate da pittori, disegnatori e fotografi.

Modificare immagini digitali per stampa e web è oggi una competenza sempre più richiesta anche a chi lavora nell’ufficio Marketing di un’azienda; infatti spesso le aziende non delegano più all’esterno la cura della comunicazione di un prodotto o di un servizio, ma la affidano internamente alle proprie risorse che si occupano di comunicazione.

Per questo motivo abbiamo pensato ad un corso che risponda perfettamente a queste necessità: Photoshop per il marketing e la comunicazione

Durante questo corso impari a elaborare immagini digitali per presentazioni di prodotti e servizi a clienti, conoscere il flusso di lavoro grafico e le automazioni per velocizzare il tuo lavoro, ritoccare immagini raster per stampa e web, impostare progetti creativi di comunicazione e archiviare i file per uso redazionale.

Prima del corso: orientamento gratuito

Sei indeciso su come impegnare risorse aziendali per l’aggiornamento tecnologico e desideri un colloquio di orientamento gratuito?

Richiedi un incontro con Ambrogio del team business di Espero: siamo lieti di conoscerti, di ascoltare le tue esigenze e proporre la soluzione più adatta a te.