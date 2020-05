Con DaVinci Nano avvicinate i bambini alla stampa 3D

Chi ha detto che le stampanti 3D sono solo per adulti? Se è vero che gli attuali modelli in commercio vanno usati con particolare attenzione perché il rischio di farsi male mettendo le mani in mezzo durante la fase di stampa non è neanche troppo lontano, ci sono modelli che invece permettono anche ai più piccoli di sperimentare la tecnologia e dare libero sfogo alla propria creatività.

Basta ad esempio acquistare DaVinci Nano, un modello progettato proprio pensando a questo. Innanzitutto è piuttosto compatta (circa 38 x 28 x 36 centimetri) e leggera (appena 4,7 Kg), il che la rende facile da spostare su un tavolo e riporre poi al termine del suo utilizzo.

Si controlla a distanza tramite WiFi, sia dal computer che dal tablet, rendendo così la programmazione e la creazione dei prodotti da stampare ancora più semplice. Ma soprattutto è rappresentata da uno scatolotto completamente chiuso: davanti c’è uno sportello che si apre a fine stampa e permette di estrarre ciò che si è stampato tirando fuori direttamente il piano di lavoro (in vetro), evitando così scottature ma anche manomissioni che potrebbero comprometterne il futuro funzionamento.

L’area di stampa è pari a 12 x 12 x 12 centimetri mentre la velocità di stampa è di 70mm al secondo con un errore di stampa pari a soli 0,001 mm.

Può stampare in PLA e PETG con filamenti da 0,3 o 0,4 millimetri al massimo ed è in grado di leggere e stampare correttamente i progetti salvati nei formati .stl, .3mf, .obj, .igs, .stp, .ply, .amf e .3w, lasciando quindi ampia scelta al tipo di software utilizzabile per la progettazione delle stampe.

Funziona con computer Windows, Mac e Linux ai quali si può collegare anche via USB.

Se siete interessati all’acquisto della stampante 3D DaVinci Nano, adatta a tutta la famiglia, al momento la potete comprare in offerta su Gearbest a 243 euro.