Con JuiceEvolution iPhone, iPad, Mac e Watch sono sempre nuovi

Con la nuova formula JuiceEvolution proposta dalla catena di negozi Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio Juice online, è possibile scegliere il dispositivo Apple desiderato, sempre quello di ultima generazione, accessori e servizi inclusi, pagare in piccole rate e poi al termine decidere se tenere il dispositivo pagando le rate finali oppure passare al nuovo modello.

La procedura è semplice: si sceglie il modello di iPhone, iPad, Mac o Apple Watch desiderato, si pagano le rate scegliendo tra le durate possibili di JuiceEvolution e alla fine si decide se tenere il dispositivo pagando le rate finali oppure di restituire il dispositivo usato e scegliere un nuovo modello, sempre con JuiceEvolution.

Con JuiceEvolution è possibile aggiungere al finanziamento anche gli accessori, incluse le custodie, gli AirPods, Apple Pencil, speaker, cuffie e molti altri ancora. Non solo: per ridurre la rata è possibile anche cedere in permuta il nostro dispositivo Apple usato: il suo valore verrà scalato dal prezzo del nuovo prodotto.

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di prodotti Apple e relative rate da pagare con la formula JuiceEvolution: iPhone 12 in promozione Juice a 879 euro si paga in 20 rate da 43,95 euro al mese, che scendono a 31,39 euro al mese sottoscrivendo la formula JuiceEvolution a 20 mesi più il rinnovo, con restituzione dopo la scadenza. Per chi sceglie iPhone 12 dando in permuta iPhone XS 64GB JuiceEvolution costa ancora meno: 20 rate da 21,58 euro al mese.

Per tutti i dettagli su durata, prezzi e tassi di interesse per usufruire di JuiceEvolution per iPhone, iPad, Mac o Apple Watch è possibile consultare questa pagina del sito web Juice.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.