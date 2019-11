Con lo switch Tuya la casa diventa intelligente: 5 interruttori a soli 20,99 euro

E’ ormai diventato un must per chiunque quello di rendere l’intera propria abitazione un po’ più Smart. Ad oggi sono molte le soluzioni che consentono di trasformare apparati tradizionali in dispositivi intelligenti, ma tra le soluzioni più economiche e versatili consigliamo quella degli switch Tuya. Grazie ad un’offerta speciale si acquistano su eBay a 20,99 euro con un pack che ne contiene ben 5.

Si tratta di un dispositivo piuttosto compatto che va semplicemente interposto tra le due estremità dei cavi elettrici (può essere inserito in scatole di derivazione, quadri o in scatole a muro abbastanza grandi): che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

In questo modo qualsiasi apparecchio in casa può essere acceso o spento tramite controllo WiFi, quindi da smartphone, o anche tramite controllo vocale con Amazon Alexa o Google Home.

Lo switch, in sostanza, serve a dare o togliere corrente ai dispositivi collegati, il tutto tramite un click dall’app sullo smartphone o controllare il tutto da uno speaker Smart.

Solitamente questo dispositivo ha un costo che si aggira sui 5/7 euro cadauno, ma grazie ad un’offerta bundle potrete ridurre il prezzo a 20,99 euro per un pack da 5. Peraltro, chi acquista maggiori quantità, avrà ulteriori sconti.

Si tratta di un vero affare: per una cifra molto contenuta diventa possibile trasformare qualunque vostro elettrodomestico nel suo alter ego smart Smart senza dover sostituire il vecchio con uno di ultima generazione e godere di tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di utilizzo, vista l’ampia possibilità di controllo offerta dagli switch Tuya.

Per acquistare i dispositivi Tuya è sufficiente cliccare su questo link diretto.

La spedizione è gratuita e gli switch sono venduti dal venditore lns-hk, che gode di oltre 21 mila feedback di cui oltre il 98,5% positivi.