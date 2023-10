Con TP-Link la casa Smart e connessa è in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Grazie agli sconti dei prodotti TP-Link della serie Tapo per la casa smart attivi ancora per poco durante la Festa delle offerte Prime si risparmia in fase di acquisto e anche sulle bollette.

In questi giorni non si parla d’altro: i costi dell’energia hanno raggiunto cifre da capogiro, gravando notevolmente sul bilancio degli italiani. Se la situazione non dovesse cambiare, Assoutenti ha stimato che ci sarà un aumento di spesa complessivo pari a 38,5 miliardi di euro, ovvero circa 1.480 euro l’anno a famiglia. Ma la soluzione per dire addio al caro bolletta ha un nome: TP-Link Tapo.

Oggi più che mai è infatti importante mettere in atto dei piccoli accorgimenti – almeno nella propria dimensione domestica – che permettano nel lungo periodo di contenere i consumi e risparmiare. La tecnologia smart è un buon punto di partenza, tanto più che non è necessario spendere grandi somme per rendere intelligente la propria casa. Sul mercato ci sono tanti dispositivi con un ottimo rapporto qualità/prezzo per assicurarsi una “minima spesa e massima resa”.

Per rendere la casa smart, come dicevamo, il regalo consigliato da TP-Link è l’ecosistema Tapo, composto dalle videocamere di sicurezza Tapo, dalla lampadine smart e dalla presa intelligente Tapo, che consentiranno di avere sempre sotto controllo l’abitazione e perché no, anche i consumi energetici.

Utili anche le promozioni in corso sui modem router, sui sistemi mesh e sui range extender e tanti altri dispositivi, che permettono di creare una connessione estesa e stabile in tutta la casa. In questo modo si avrà anche la possibilità di godersi un film in streaming a fine giornata o una sfida online ai videogame con gli amici. Perché dopo il dovere, è giusto che ci sia anche il piacere!

Ecco le offerte in corso:

TP-Link Tapo P110 Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 16A, 3680W In offerta a € 9,99 – invece di €‎ 14,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a € 14,99 – invece di €‎ 24,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L630(4-Pack) Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Confezione da 4 Pezzi In offerta a € 29,99 – invece di €‎ 39,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C225 Telecamera WiFi Interno di Sicurezza Domestica Pan/Tilt AI, 2K QHD, Sorveglianza, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento, Sensore di Luce Stellare, Compatibile con Alexa In offerta a € 49,99 – invece di €‎ 69,99

sconto 29% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Tp-Link Ls105G Switch Ethernet 5 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura In Metallo, 802.1P/Dscp Qos, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop, Blu, ?9.98 x 9.8 x 2.5 cm; 190 grammi In offerta a € 12,99 – invece di €‎ 16,99

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link TL-WR840N Router Ethernet Wi-Fi N300 Wireless, 5 Porte 10/100M, Parental Control, Supporto IPTV, IPv6, Rete Ospiti, WPS, Router, Ripetitori, Access Point e Modalità WISP In offerta a € 14,99 – invece di €‎ 19,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Tp-Link Tl-Sg105E Switch 5 Porte Rj45 Gigabit 10/100/1000 Mbps, Monitora La Rete, Priorizza Il Traffico E Configura Vlan, Struttura In Acciaio, nero In offerta a € 16,99 – invece di €‎ 24,99

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer T2UB Nano Adattatore Bluetooth 4.2 WiFi USB, Dual Band AC600Mbps, Chiavetta per PC Fisso, Trasmettitore, Scheda di Rete, Windows 11/10 In offerta a € 9,99 – invece di €‎ 17,99

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Chiavetta Wifi Archer T2U Plus, Antenna Wifi USB per PC, Adattatore Wifi Alto Guadagno, Dual-Band 600Mbps, USB 2.0 In offerta a € 12,49 – invece di €‎ 17,99

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link RE190 Mesh WiFi Ripetitore Wifi Wireless, Velocità Dual-Band 750 Mbps, Wifi Extender, Amplificatore Wifi, Access Point, Tecnologia TP-Link Onemesh, Compatibile con Modem Fibra e ADSL In offerta a € 19,99 – invece di €‎ 25,99

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Mercusys Me30, Ripetitore Wi-Fi Dual-Band Ac1200Mbps, Wifi Extender E Access Point, Amplificatore Segnale Wi-Fi, Compatibile Con Modem Router, Bianco, ?15 x 5 x 5 cm, 140 grammi In offerta a € 20,99 – invece di €‎ 29,99

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link TL-SG1005LP Switch Gigabit Ethernet 5 Porte con 4 Porte PoE Fino a 40 W, 5 Porte Gigabit, PoE+, 802.3af/at, Ideale per la Casa e il Ufficio, Sdoppiatore Ethernet, Plug&Play, Montaggio Desktop In offerta a € 34,99 – invece di €‎ 44,90

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link TL-PA717 KIT Powerline Gigabit Porta, HomePlug AV2, Velocità Fino a 1000 Mbps, Per Streaming Video HD/3D/4K e Giochi Online (Solo per Wired), Nessuna Configurazione Richiesta In offerta a € 37,99 – invece di €‎ 49,99

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link (Nuovo) M7000 Saponetta 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, Router con SIM, Portatile, Batteria Ricaricabile, Configurazione Semplice, Red DOT Design Award, Versione 2023 In offerta a € 42,99 – invece di €‎ 59,99

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a € 25,49 – invece di €‎ 39,99

sconto 36% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C510W Telecamera WiFi Esterno QHD 2K, 360° Visuale, Visione Notturna a Colori, Telecamera IP di Sorveglianza, Sensore di Movimento, Impermeabile IP65, Audio Bidirezionale, Alexa In offerta a € 49,99 – invece di €‎ 79,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer VR400 Modem Router Wi-Fi Dual-Band AC1200Mbps, VDSL2 Profilo 17a, VDSL/FTTC/FTTS/ADSL, 4 Porte Gigabit, 1 USB, RJ11, Tecnologia TP-Link OneMesh, MU-MIMO, Beamforming, QoS In offerta a € 49,99 – invece di €‎ 69,90

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link TL-WPA1000 Kit Powerline, AV1000 Mbps su Powerline, AC1200 su WiFi Dual Band, 1 Porta Gigabit, Plug & Play, Homeplug AV2, Tecnologia OneMesh, Estendi Rete Tramite Impianto Elettrico In offerta a € 58,99 – invece di €‎ 69,90

sconto 16% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link RE600X Ripetitore Mesh WiFi 6 AX1800Mbps, Antenna Interna, Amplificatore Extender, Booster, 1 Porta Gigabit, Amplificatore Segnale, Compatibile con Tutti i Box Internet In offerta a € 59,99 – invece di €‎ 89,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi Mesh Dual Band AC1200Mbps, 2 Porte Ethernet, Modalità Router e Access Point, Collega Fino a 100 Dispositivi, 3 Pezzi con Copertura Fino a 320 ?, Mercusys Halo H30(3-pack) In offerta a € 64,99 – invece di €‎ 89,99

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Deco M4 WiFi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura fino a 370 m2 In offerta a € 99,99 – invece di €‎ 149,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer MR550 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, con Sim, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, MU-MIMO, Senza Configurazione, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a € 99,99 – invece di €‎ 149,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

TP-Link UE300 Adattatore da USB 3.0 a Gigabit Ethernet, Porta USB 3.0, Porta RJ45 10/100/1000 Mbps, Design Pieghevole e Portatile, Plug & Play, Windows 11/10, MAC OS, Chrome OS, Linux OS In offerta a € 11,99 – invece di €‎ 15,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).