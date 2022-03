Con TP-Link la casa Smart è in sconto e la bolletta scende

Grazie agli sconti dei prodotti TP-Link della serie Tapo per la casa smart si risparmia in fase di acquisto e anche sulle bollette. In questi giorni non si parla d’altro: i costi dell’energia hanno raggiunto cifre da capogiro, gravando notevolmente sul bilancio degli italiani. Se la situazione non dovesse cambiare, Assoutenti ha stimato che ci sarà un aumento di spesa complessivo pari a 38,5 miliardi di euro, ovvero circa 1.480 euro l’anno a famiglia. Ma la soluzione per dire addio al caro bolletta ha un nome: TP-Link Tapo.

Oggi più che mai è infatti importante mettere in atto dei piccoli accorgimenti – almeno nella propria dimensione domestica – che permettano nel lungo periodo di contenere i consumi e risparmiare. La tecnologia smart è un buon punto di partenza, tanto più che non è necessario spendere grandi somme per rendere intelligente la propria casa. Sul mercato ci sono tanti dispositivi con un ottimo rapporto qualità/prezzo per assicurarsi una “minima spesa e massima resa”.

Tra questi come dicevamo c’è l’ecosistema Tapo di TP-Link, che tra i prodotti comprende anche lampadine e prese smart gestibili con un’unica app, e che al momento è pure in sconto.

Tapo L530E ad esempio è una lampadina LED dimmerabile che permette di raggiungere luminosità fino a 806 lumen con soli 8.7 Watt, equivalente a una lampadina da 60 Watt. I consumi sono estremamente ridotti anche in modalità standby, registrando circa il 60% in meno rispetto ad altri modelli. Inoltre, tramite app è possibile impostare giorni e orari di accensione e spegnimento (per esempio in corrispondenza di Alba e Tramonto) e gestirli anche da remoto, per avere un maggiore controllo.

Tuttavia, Il plus del risparmio energetico non esclude altre interessanti funzionalità che consentono di personalizzare le stanze di casa in pochi semplici mosse. Infatti, con la lampadina L530E si possono creare scenari e routine quotidiane con differenti luminosità, temperature e colori, scegliendo in una gamma di 16.000.000 tonalità, per avere atmosfere sempre diverse.

Tapo P110 invece è una mini presa smart, dalle dimensioni estremamente compatte, pensata per essere collegata a tutte le prese di casa senza ingombrare. Guardando in ottica green, uno dei tratti caratteristici del prodotto è la possibilità tramite app di tenere sotto controllo i consumi elettrici in tempo reale, per gestire al meglio gli elettrodomestici e capire dove c’è più dispendio di energia.

A questo si aggiungono le funzioni di Programmazione e Timer, che consentono di stabilire l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi connessi alla presa tramite fasce orarie giornaliere e countdown decidendo in base alle necessità. In questo modo non ci saranno sprechi inutili di energia. Per esempio, si può decidere di spegnere il caricabatteria dello smartphone dopo due ore, oppure accendere il bollitore dell’acqua solo a metà pomeriggio per preparare una tisana e così via. In casa il livello di controllo raggiunge il suo apice grazie ai comandi vocali. Infatti, le Lampadine e Prese smart di Tapo sono compatibili con Amazon Alexa e Google Home.

I prodotti Tapo sono disponibili sullo store Amazon ufficiale di TP-link e nelle principali catene di elettronica di consumo. Di seguito includiamo una lista di prodotti Smart dell’azienda che vi consentono di rendere la vostra casa intelligente e al contempo risparmiare sull’acquisto dei singoli prodotti, così oltre che sulla bolletta il prezzo scende anche in fase di configurazione della casa.

