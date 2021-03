Il cognome che fa impazzire iCloud

Un errore nel codice di iCloud impedisce ad una scrittrice di accedere al suo account per un problema nell’interpretazione di un cognome particolare: “True”.

La donna, Rachel True, lamenta da mesi la comparsa di uno strano errore che si presenta quando cerca di accedere al suo account, un inconveniente che sembra avere a che fare con il codice lato server di gestione dei servizi di cloud computing di Apple.

In un tweet la donna mostra il messaggio di errore “iCloud has stopped responding” e la schermata che consente di inviare ad Apple dati diagnostici. Nei dettagli del messaggio si evince l’origine del problema: l’impossibilità di impostare come “true” (vero) la proprietà “lastName”.

iCloud, in altre parole, interpreta il cognome come un flag booleano (una variabile che assume tipicamente due valori, vero o falso), anziché come una stringa di testo, portando all’errore. Molto probabilmente da qualche parte nel codice mancano semplicemente due virgolette nel posizionamento della variabile che dovrebbe ospitare il cognome, impededendo che che questo sia effettivamente riconosciuto come testo: un banale errore da parte di chi ha sviluppato il codice lato-server.

Anyone else getting this error from Apple iCloud ? In past or now?

I’m 6 months deep freeze & looking for any help.

I rem dead coding languages like kobalt.. & this seems like an Apple coding issue — not hardware pic.twitter.com/05EJmG3d6Y — Rachel True (@RachelTrue) February 27, 2021

Il sito Appleinsider riferisce che la donna è rimasta diverse ore al telefono con il supporto tecnico di Apple ma senza riuscire a risolvere il problema.

In successivi tweet la donna riferisce speranzosa che quanto scoperto potrebbe permetterle di accedere al programma di bug bounty di Apple, che prevede riconoscimenti e ricompense in denaro a chi si rende protagonista di segnalazioni di bug, in particolar modo di quelli relativi ad exploit e potenziali vulnerabilità.

