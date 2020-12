Console HDMI con 600 videogiochi retro in sconto a meno di 15 euro

Ci sono Nintendo e PlayStation che resuscitano le vecchie console, e poi c’è Y2, una mini console con dentro 600 videogiochi vecchio stampo che al momento, grazie all’offerta di Gearbest, si compra per meno di 15 euro.

E’ tutto dentro una chiavetta HDMI che potete collegare su qualsiasi TV, monitor o computer dotato di questo ingresso. Una volta collegata, non bisogna fare nient’altro perché la console si alimenta tramite questa presa (se la potenza non è sufficiente, si può sempre collegare il cavetto USB in dotazione ad un alimentatore separato) e si accenderà da sola. Il confezione c’è già tutto per poter cominciare a giocare, servono solo due batterie ministilo AAA per alimentare il joystick, quattro se si vuole sfidare un amico usando il secondo joypad.

Dentro ci sono oltre 600 giochi, ma se non bastano si può sempre sfruttare l’ingresso microSD per caricare le rom delle cartucce del Super Nintendo (NES) in proprio possesso e rilassarsi con i videogiochi preferiti. E’ tra le console più piccole attualmente in commercio: la chiavetta misura circa 6 x 2,5 centimetri ed è spessa appena un centimetro, mentre ciascun joystick misura 15 x 5 centimetri ed è spesso 1,5 centimetri.

Il bello è che non ci sono neppure fili ad ingombrare o rendere difficoltoso il funzionamento della console, perché i joystick comunicano tramite infrarossi. I controller per altro supportano anche Windows 7/8/10 e macOS a partire dalla versione 10.7, quindi volendo si possono utilizzare anche per controllare i videogiochi sul computer.

Il pacchetto che include console e joystick (x2) come dicevamo è in offerta lampo su Gearbest: nel momento in cui scriviamo la potete comprare per 14,28 euro.