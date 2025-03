Contenitore porta pranzo elettrico a meno di 20 €

Pubblicità

Desiderate consumare un pasto caldo anche durante le giornate più frenetiche? una possibile soluzione è il contenitore porta pranzo elettrico. In tal caso sappiate che al momento ne trovate in sconto uno particolarmente comodo e pratico.

Con una capacità di 1,5 litri, offre spazio sufficiente per una porzione abbondante, permettendo di trasportare facilmente diversi tipi di piatti, e le dimensioni di 23 x 16,5 x 10,5 cm fanno sì che sia abbastanza compatto per poter entrare in borse o zaini senza occupare troppo spazio.

Il punto di forza come dicevamo è nel sistema di riscaldamento elettrico che consente di portare il pranzo a temperatura ideale in pochi minuti. Ha una potenza di 40 Watt ed è in grado di riscaldare il cibo in modo uniforme mantenendo una temperatura costante di 50-60°C. Ottimo quindi per riscaldare pasti già preparati come pasta, zuppe o piatti a base di riso durante la pausa pranzo e senza la necessità di un microonde.

È dotato di spina EU quindi vi basta collegarlo alla presa a parete ma grazie alla presenza di una spina accendisigari è possibile utilizzarlo anche in auto, per chi ha bisogno di un pasto caldo mentre è in viaggio o durante gli spostamenti quotidiani o per chi trascorre molto tempo fuori casa. E chiaramente è completamente lavabile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 20 €.

