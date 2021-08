Controllate le prese elettriche con ATuMan ST-1

Un danno alla presa elettrica può essere pericoloso per la propria incolumità e per quella dei dispositivi collegati, ma è un problema che si può risolvere acquistando ATuMan ST-1, un tester che al momento viene proposto in sconto a 12,51 euro.

Si tratta di un dispositivo un po’ più grande di un adattatore multipresa che permette di verificare il funzionamento della presa alla quale si collega in pochi secondi: basta infilarlo nella presa e premere un pulsante. Attraverso lo schermo LCD da 1,72 pollici è infatti possibile conoscere lo stato del cablaggio senza dover effettuare alcuna operazione manuale con cacciaviti e tester. Si tratta perciò di un sistema sicuro perché non richiede l’accesso al pannello elettrico e che in un paio di secondi fa stare tutti più tranquilli.

Immaginate infatti di traslocare in una nuova casa e collegare uno dei vostri più preziosi elettrodomestici o perché no, del nuovissimo televisore, ad una delle prese elettriche senza prima aver verificato se tutto è a posto: è questione di un attimo e uno sbalzo di corrente dovuto ad un problema nell’impianto potrebbe danneggiarlo in maniera irreversibile. Allo stesso modo se andate in ufficio o lavorate in fabbrica, oppure siete in vacanza e desiderate ricaricare il cellulare dalla presa dell’hotel o da quella a disposizione nel ristorante dal quale state facendo pranzo…se la presa è danneggiata potreste “friggere” il telefono non appena lo collegate all’alimentatore.

Con un dispositivo come questo invece potete verificare al volo se tutto funziona bene e, a quel punto, procedere con il collegamento del dispositivo alla presa elettrica. Se non ci sono problemi sullo schermo comparirà la scritta “CORRECT” a caratteri cubitali, in caso contrario sarà il sistema a spiegare a grandi linee qual è il problema, ad esempio se non ci sono fili collegati o se manca il cavo della massa, o se quello della terra è collegato alla parte sbagliata, oppure se l’involucro è elettrificato per un qualche falso contatto, o ancora se l’impianto comincia a mostrare i segni dell’età.

Si tratta insomma di un tester che ognuno di noi dovrebbe avere a portata di mano. Questo costa 25,71 euro ma al momento grazie all’offerta lampo in corso costa meno della metà: grazie allo sconto pari al 51% lo pagate 12,51 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.