CORN WB05, elegante smartwatch con autonomia di 90 giorni e funzione di chiamata a 34,40 €

Se siete alla ricerca di uno smartwatch bello da vedere, elegante e dal look tradizionale con display rotondo, allora dovrete dare uno sguardo a CORN WB05. Al momento si trova in offerta a 34,40 euro per pochissimo tempo. Le caratteristiche sono davvero interessanti.

Anzitutto, offre uno schermo AMOLED con risoluzione molto alta di 390 x 390, che nonostante la risoluzione non grava troppo sulla batteria che assicura uno standby di 90 giorni. L’autonomia viene aiutata sicuramente dalla presenza del chip a basso consumo NRC52840 CPU, che non pesa troppo sulla batteria da 340 mAh.

Come già anticipato, una delle caratteristiche più importanti di questo CORN WB05 è lo schermo da 1,2 pollici full AMOLED ad alta definizione. A questo proposito il produttore dichiara di impiegare materie prime riprese da Huawei.

CORN WB05 si collega tramite Bluetooth allo smartphone e grazie all’altoparlante integrato perfetterà di gestire le chiamate in entrata direttamente dal polso. Naturalmente, l’orologio è in grado di tracciare diverse modalità sportive, 8 in totale, tra cui corsa all’aperto, indoor, ciclismo, alpinismo, esercizi liberi e altro ancora.

Gode della certificazione IP67, quindi risulta anti-sudore e resistente alla pioggia. Offre ben 15 quadranti tra cui scegliere, a seconda dei gusti personali, e non manca tutta quella serie di funzionalità tipiche di uno smartwatch, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello del sonno, funzione pedometro, calcolo consumo Calorico, funzione scatto telecamera da remoto, controllo musicale, e altre ancora.

Funziona sia con iOS, che con Android e permette anche di visualizzare le notifiche di app di messaggistica come WeChat, QQ, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp e altre ancora. L’orologio gode anche della lingua italiana.

Solitamente ha un costo di oltre 66 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo, solo per pochi giorni, a 34,40 euro.

