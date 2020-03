Coronavirus, Apple ha donato 9 milioni di mascherine Ffp3 alle strutture sanitarie statunitensi

A chiarimento di quanto aveva comunicato nel corso del weekend, il Vice Presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha fatto sapere che Apple ha donato 9 milioni di mascherine Ffp3 (filtering face piece di terzo livello) alle strutture sanitarie statunitensi, un contributo per aiutare gli operatori sanitari a prendersi cura di persone con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

Pence, a capo della Task Force della Casa Bianca che si occupa del coronavirus, aveva comunicato il contributo di Apple nel corso di un incontro con la stampa. “Ho parlato oggi, e il presidente la scorsa settimana, con Tim Cook di Apple”, ha dichiato ora Pence; “e in questo preciso momento Apple ha individuato nei loro magazzini e sta donando 9 milioni di mascherine N95 alle strutture sanitarie di tutto il paese e alle riserve nazionali”.

Non è chiaro se Apple intende offrire la più ricercata tipologia di mascherine anche in altre nazioni ma sono moltissime le iniziative che ha già intrapreso con l’emergenza in corso, impegnandosi anche con donazioni in denaro e a raddoppiare le donazioni dei dipendenti per sostenere gli sforzi di risposta di COVID-19 a livello locale, nazionale e internazionale. Per l’Italia è stata annunciata una donazione “significativa” alla Protezione civile per sostenere la lotta al coronavirus

Apple is donating 9 million N95 masks to medical workers, according to VP Pence. — Rebecca Jarvis (@RebeccaJarvis) March 24, 2020

Ricordiamo che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Il nostro Ministero della Salute nelle FAQ (domande e risposte) sul Covid-19 ricorda che è bene usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate, e che bisogna prestare attenzione: l’uso delle mascherine potrebbe addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.