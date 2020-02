Corsi Apple: disponibile il nuovo corso per sistemisti su macOS 10.15 Catalina

In occasione dell’Apple WWDC dello scorso giugno, a San Francisco, è stato presentato Catalina: il nuovo sistema operativo macOS, rilasciato poi al pubblico a ottobre 2019 in versione definitiva.

A distanza di qualche mese dall’uscita del nuovo sistema operativo, è stato pubblicato il corso ufficiale di certificazione su macOS 10.15: si tratta del corso macOS Support Essentials che prepara i professionisti del mondo macOS ad affrontare con successo l’esame di certificazione ACSP (Apple Certified Support Professional).

L’uscita di un nuovo sistema operativo macOS porta con sé la necessità di sviluppare nuove competenze o di aggiornare competenze già acquisite per chiunque sia coinvolto professionalmente nella gestione delle problematiche software dei computer Mac. Restare aggiornati con un’adeguata formazione consente ai professionisti del settore di utilizzare sempre efficacemente gli strumenti per il troubleshooting di macOS, di applicare le tecniche corrette di troubleshooting, oltre che prepararsi per affrontare il nuovo esame di certificazione.

macOS 10.15 Catalina: le novità

Tra le novità del nuovo sistema operativo segnaliamo in particolare quelle legate al tema della sicurezza:

– Protezione contro keylogger e affini

– Protezione contro l’accesso indesiderato al file system

– Blocco attivazione

– Nuove funzionalità per il Gatekeeper

– Protezioni per il software di basso livello nel sistema

– File di sistema a sola lettura

– Migliorata inoltre l’accessibilità da parte di tutti gli utenti.

Infatti, tramite comandi vocali è possibile gestire tutto il sistema operativo, grazie al controllo vocale integrato in macOS.

E poi c’è Sidecar, un’altra importante e nuova funzione.

Sidecar, come si può intuire dal nome stesso, consente di utilizzare iPad come un secondo monitor del Mac o, volendo, anche come tavoletta grafica, utilizzando l’Apple Pencil. Quest’ultima funzione è molto utile soprattutto per chi utilizza programmi per disegnare, come Adobe Illustrator.

Nuovo corso macOS Support Essentials 10.15 Catalina

A chi è rivolto questo corso? In particolare a specialisti di help desk e di supporto tecnico presso aziende, tecnici di assistenza o consulenti che siano interessati ad approfondire tutte le novità di macOS 10.15 e che vogliano acquisire una preparazione professionale sulle tecniche di troubleshooting con macOS. Con la formazione ad opera di un docente certificato, sarai in grado di applicare le tecniche corrette di troubleshooting e di affrontare tempestivamente ed efficacemente problemi ed anomalie. Le numerose sessioni di esercizi hands-on ti consentiranno di mettere subito in pratica quanto apprenderai teoricamente.

La prossima edizione del corso macOS Support Essentials 10.15 (Catalina) è prevista nei giorni 19-20-21 febbraio in Espero.

E iscrivendoti entro l’11 febbraio potrai prenotare l’esame con uno sconto del 50%!

Saper usare un Mac a 360°: tutti i corsi Apple a catalogo

Abbiamo parlato dei corsi Apple dedicati a utenti esperti e sistemisti, per una conoscenza approfondita del sistema operativo macOS.

Ma nel nostro catalogo abbiamo a disposizione molti altri corsi Apple, per rispondere alle esigenze di utenti e professionisti in diversi ambiti.

Ecco qualche esempio di ciò che puoi trovare nel nostro catalogo corsi Apple:

– Corso Mac Pronti…Via!: per chi vuole capire come usare in modo produttivo ed efficace un Mac.

– Corso Mac Integration Basics: per amministratori di reti Windows, che devono gestire l’integrazione di macchine Apple in reti aziendali.

– Percorso completo macOS Specialist: dedicato a chi, partendo da un livello utente sul sistema operativo, vuole ottenere la certificazione ACSP.

– Corsi AppleCare: per chi è interessato ad approfondire la parte hardware, per ottenere le certificazioni come tecnico hardware per la riparazione di Mac e iPhone.

– Corso Final Cut Pro X 10.4 Professional Post-Production: per chi voglia imparare le tecniche di video editing per una post produzione professionale.

– Corso Logic Pro X 10.4 Professional Music Production: per apprendere tecniche di audio editing professionale per la post produzione musicale.

I dispositivi e i software di casa Apple sono materia di studio e di aggiornamento professionale non solo per chi ‘se ne prende cura’ in qualità di tecnico o sistemista, ma anche per chi li utilizza per la propria professione in ambito creativo.