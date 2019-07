COSWHEEL A2, il mini scooter elettrico dalle prestazioni top

Se siete alla ricerca del vostro scooter elettrico per le vacanze, allora badate bene alle dimensioni, e sceglietene uno che possiate trasportare facilmente nel bagagliaio della vostra auto. Per questo oggi vi consigliamo COSWHEEL A2, tra i più piccoli nel suo genere, che può essere ripiegato, tanto da occupare davvero poco spazio. Ha un listino di quasi 600 euro ma con il codice sconto in basso la pagherete 492 euro.

Sebbene in catalogo venga chiamata bici elettrica, probabilmente è più corretto l’appellativo di mini scooter, anche in considerazione del fatto che non ha pedali. Ha dimensioni davvero ridotte, pari a 113,00 x 56,00 x 90,00, che si riducono ulteriormente quando ripiegata su se stessa.

A piegarsi, infatti, non è solo il telaio, che diventa praticamente la metà, ma anche il manubrio, così da renderla molto più facile da riporre, magari nel bagagliaio di un< macchina, anche di piccole dimensioni. Il sistema di piegatura è inoltre facile e veloce, e consente l’operazione in pochi istanti.

Offre la possibilità di regolare l’altezza del manubrio, così da poter trasportare anche persone più alte, e soprattutto sopporta un carico fino a 120 kg. Nonostante le piccole dimensioni, questo scooter è in grado di percorrere una distanza massima di 25 – 35 Km, come quasi tutte le biciclette elettriche più grandi, sviluppando una velocità massima di 30 km/h, che pare incredibile rispetto alle sue dimensioni. E’ in grado di superare salite con pendenza di circa 10%, anche graze alla potenza del motore che sviluppa 350 W.

La bicicletta, o meglio scooter, che si ricarica in 4 – 5 ore, è principalmente prodotta in lega di alluminio, con una ruota di 8 pollici, e propone ammortizzatori, sia nelle ruote, che sotto la sella, per attutire eventuali urti e permettere di percorrere strade anche accidente, anche grazie al suo peso di 17 kg, che assicura massima stabilità in strada.

Sul frontale anche una luce a LED, per circolare nelle ore notturne, dove consentito, mentre sul maubrio tutta la pulsantiera di controllo, dove altro al clacson è presente il tasto per regolare la modalità di marcia e le velocità.

Al momento la si può acquistare con 100 euro di sconto COS65999. Clicca qui per comprare. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.