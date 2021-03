Coupon su Anker Powerwave, eccellente caricabatterie wireless a solo 23,99€

Non è il Magsafe, ma si tratta pur sempre di un eccellente caricabatterie capace di ricaricare a buon velocità un iPhone ad un prezzo eccellente. Stiamo palando dell’Anker Powerwave che grazie ad un codice sconto costa solo 23,99 euro.

Questo dispositivo l’abbiamo recensito qui. Tutte le note tecniche e le nostre impressioni le trovate nel nostro articolo. Qui ci limitiamo a sottolineare che si tratta di un accessorio molto ben costruito, realizzato in alluminio e gomma, molto stabile sul tavolo. La velocità di ricarica è quella di un classico caricabatterie non Magsafe, quindi 7,5W per quanto riguarda il mondo iPhone (5W se volete ricaricare degli AirPods) oppure 15W nella ricarica di telefono Android.

In termini di concorrenza il Powerwave di Anker concorre in tutto e per tutto con i migliori caricabatterie wireless migliori del mercato come quelli di Belkin o di Mophie ad un prezzo decisamente inferiore. Costerebbe 29,99 euro ma grazie ad un interessante coupon lo comprate a solo 23,99 euro.

Click qui per comprare