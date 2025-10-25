Gli incisori Creality Falcon sono scontati fino al 18% per Halloween

Che sia per passione o per lavoro, entrare nel mondo dell’incisione e del taglio laser oggi con le offerte di Halloween non solo è possibile, ma anche conveniente. Creality Falcon è tra le aziende che più di altre riesce ad offrire un’ampia gamma di macchine che accontentano tutti, da chi si avvicina a questi strumenti per la prima volta a chi ha bisogno di qualcosa da affiancare alla produzione della sua piccola azienda.

Quale che sia il modello scelto, chiunque può trasformare un’idea in un oggetto reale e con risultati di alta qualità. In questo articolo vi mostriamo tre diverse opzioni tra cui poter scegliere.

Creality Falcon A1

Per chi si avvicina per la prima volta all’incisione laser, il Falcon A1 è sicuramente la scelta giusta. Trattasi di un modello da 10 Watt che combina semplicità d’uso con buone prestazioni ed è abbastanza potente per poter lavorare su materiali come legno, pelle, carta, cartone e acrilico scuro.

È una buona soluzione per realizzare piccoli progetti creativi, regali personalizzati o decorazioni, senza richiedere particolari competenze tecniche.

Creality Falcon A1 Pro

Se invece questo mondo lo conoscete già allora con il modello A1 Pro da 20 Watt partite con il doppio della potenza e beneficiate anche di una maggiore velocità di lavorazione.

Questa versione è ottima per chi gestisce un piccolo laboratorio artigianale o un negozio online perché riesce ad incidere e perfino tagliare materiali più spessi, inoltre con il modulo opzionale a infrarossi da 2 Watt si può anche lavorare direttamente su metallo, vetro o ceramica.

Creality Falcon2 Pro

I professionisti invece possono puntare direttamente sulla serie 2 Pro, disponibile nei modelli 40 Watt e 60 Watt. Questi modelli offrono abbastanza potenza e precisione costante anche su materiali complessi come acciaio inox, alluminio anodizzato, legno duro, acrilico spesso, compositi e pietra.

Possono quindi rispondere alle esigenze di chi lavora in ambito produttivo o artigianale su larga scala, assicurando una qualità di incisione adatta anche a prodotti finiti di fascia alta.

La promozione

Come dicevamo fino al 30 ottobre sono in corso le offerte di Halloween che vi permetteranno di risparmiare fino al 18% sulla serie A1/A1 Pro e fino al 15% sulla Falcon2 Pro.