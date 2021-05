Il materiale coreano che si autoripara pronto per smartphone e display pieghevoli?

Il sito Korean Business riferisce un annuncio del Korea Research Institute of Chemical Technology e della Pukyong National University in Corea del Sud riguardante un materiale auto-riparante indicato come “secondo a nessuno al mondo” in termini di resistenza meccanica, un materiale polimerico in grado di rigenerarsi a temperatura ambiente quando viene scheggiato.

Stando a quanto riferiscono i ricercatori, il materiale è duro, resistente, e allo stesso tempo altamente auto-rigenerante, al contrario di esistenti materiali polimerici auto-riparanti già sviluppati per abbigliamento, calzature, pneumatici, display pieghevoli, ecc. ma che ancora devono essere migliorati in termini di resistenza alla trazione.

Questa scoperta – riferisce il sito PatentlyApple – potrebbe portare produttori come Apple a sfruttare i materiali nell’ambito di smartphone e tablet pieghevoli.

Il team di ricercatori ha spiegato che “nel materiale sviluppato, il legame molecolare aumenta istantaneamente nel caso si verifichi un attrito esterno o uno shock e che il ripristino avviene con un movimento molecolare che riporta il materiale ad aggregarsi come prima.

Il team ha spiegato ancora che la resistenza alla flessione di questo materiale è di almeno 43 MPa, vicino al materiale poliuretanico usato in alcune suole delle scarpe, migliore dei 30 MPa che è stato possibile ottenere con un precedente materiale.

I ricercatori spiegano ancora che il grado di indurimento del materiale varia con il grado di pressione esterna, e che il materiale modifica il grado di ammortizzazione passando dallo stato solido a gelatinoso in base alla pressione esercitata.