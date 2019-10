CUBOT X20, il (quasi) clone di iPhone 11 Pro in offerta a 146 euro

iPhone 11 Pro, che ha già conquistato l’attenzione di pubblico e critica per via del quadrato posteriore in cui sono innestate le tre fotocamere. C’è già un quasi clone: è Cubot X20, che costa 146 euro in offerta e non rinuncia ad una tripla camera sul retro. Al momento in offerta a poco più di 146 euro.

CUBOT X20 Pro è il primo smartphone Android che tenta di emulare, almeno nel design della camera posteriore, iPhone 11 Pro. Si tratta di un terminale con schermo da ben 6,3 pollici e schermo waterdrop, con risoluzione Full HD+. La particolarità sta sul retro: lo smartphone è dotato di 4 telecamere, rispettivamente di 12,0MP + 20,0MP + 8,0MP sul retro, con una camera selfie da 13,0MP.

Al suo interno Cubot X20 è messo da un processore Helio P60 Octa Core, coadiuvato da ben 6 GB di RAM, e da uno storage di 128 GB, ulteriormente espandibile di altri 128 GB tramite schede microSD. A livello software viene mosso da Android 9.0, mentre l’autonomia si affida ad una immensa batteria da 4000mAh.

Naturalmente Cubot X20 è sbloccato per l’utilizzo in tutto il mondo, perfettamente ottimizzato per il mercato italiano, con sistema operativo tradotto, app e servizi Google pienamente funzionanti. La tripla camera posteriore è anche dotata di AI, in grado di riconoscere 15 diverse scene.

A livello di sensori, presente accelerometro, sensore di prossimità, sensore di gravità, Face ID, giroscopio, e sensore di Luce Ambientale. Propone due alloggiamenti SIM, precisamente due Nano SIM, mentre per la navigazione offre GPS, Glonass, Beidou, e Galileo. Il BT a bordo è il 4.0.

Considerando la grandezza del display non stupiscono i 200 grammi di peso del terminale, con dimensioni generose di 15,71 x 7,46 x 0,85 cm.

Solitamente Cubot X20 ha un prezzo di listino di quasi 230 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 146 euro circa. Clicca qui per acquistarlo nelle diverse colorazioni nero, blu marino e oro rosa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.