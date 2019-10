Cuffie Bluetooth on-ear eleganti ed economiche a soli 13,99 euro

Gli amanti delle cuffie sovraurali possono trovare la soluzione ideale nelle Mpow H9, cuffie che per qualche giorno, grazie ad un coupon, si comprano in sconto a soli 13,99 euro spedizione compresa.

Ottime anche in vista di un regalo per via del prezzo vantaggioso, queste cuffie sono di tipo On-Ear, quindi non si infilano nelle orecchie ma vi si poggiano semplicemente sopra e senza coprirle completamente.

L’archetto è rivestito in finta pelle morbida, ai lati di uno dei padiglioni ci sono i tasti per il controllo della riproduzione musicale e, come accennato, funzionano tramite Bluetooth, anche se è possibile sfruttare il cavo jack incluso nella confezione per collegarle con filo anche a qualsiasi lettore MP3 o dispositivo senza tecnologia wireless. Il microfono, infine, garantisce l’utilizzo anche per la gestione delle telefonate.

Queste cuffie normalmente costano 31 euro. Con il codice H9OFTECH, da inserire nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento, potete ottenere uno sconto di 17 euro e pagarle soltanto 13,99 euro spedizione inclusa.