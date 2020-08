Cuffie per gaming, auricolari wireless, ripetitori Wi-Fi e Bluetooth: sia parte da soli 12€

Se interessati al gaming ecco un paio di cuffie appositamente progettate per giocare, ascoltare musica e da usare per videochiamate e videoconferenze, grazie al microfono integrato.

Caratterizzate dal massimo comfort includono driver magnetici al neodimio da 40 mm, per un suono coinvolgente perfetto anche le sessioni di gioco più animate.

Sono dotate di due jack da 3,5 mm e una presa USB sulla cuffia per la luce LED.

Disponibile nei colori blu e rosso, le cuffie sono vendute al prezzo di circa 15,99 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita dall’Italia, quindi con consegna veloce.

Se invece volete acquistare un paio di auricolari True Wireless Stereo con tecnologia Bluetooth 5.0, da non perdere l’offerta sulle QCY T6: ricordano esteticamente molto da vicino i PowerBeats Pro e sono dotati di archetti che ne migliorano notevolmente la stabilità quando si indossano.

I QCY T6 sono accompagnati da custodia per il trasporto che incorpora una batteria attraverso la quale è possibile ricaricare gli auricolari quando vi si ripongono al suo interno e ottenere fino a 30 ore di autonomia.

Perfetti per lo sport, ovviamente si possono usare anche nelle più tradizionali attività quotidiane sia per ascoltare la musica che per gestire le telefonate.

Per il resto sono certificati IPX4 e quindi resistono al sudore, sono accompagnati da un’app per smartphone, non obbligatoria ai fini dell’uso ma dalla quale è possibile regolare facilmente l’equalizzazione adattandola alle proprie preferenze musicali.

Disponibile in nero, le QCY T6 sono vendute al prezzo di circa 24 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita dall’Italia, quindi con consegna veloce.

La terza offerta riguarda un utile ripetitore wireless per poter estendere il segnale internet in casa.

L’apparecchio supporta reti WLAN a 2,4 GHz, si connette alla presa di alimentazione e può essere usato immediatamente come access point per estendere il segnale via wireless, oppure sfruttando la presa Ethernet integrata per cablare il ripetitore dal router per ed il segnale con maggior efficacia via cavo e portare quindi il segnale internet ovunque sia disponibile in impianto LAN.

Il ripetitore Wi-Fi si acquista a soli 12 euro circa cliccando su questo link diretto. La spedizione costa solo 1.99 euro, spedito dall’Italia.

L’ultima offerte riguarda infine un trasmettitore e ricevitore audio Bluetooth, strumento che permette di trasmettere e ricevere audio senza fili attraverso dispositivi che non sono dotato di connessione Bluetooth attraverso il collegamento via jack audio da 3.5 mm.

Per esempio avete un paio di vecchi speaker potete trasmettervi musica da vostro smartphone via Bluetooth collegandovi il ricetrasmettitore; viceversa se avete un paio di cuffie Bluetooth, potrete ricevere l’audio per esempio da una TV priva di connessione Bluetooth collegandovi sempre il ricetrasmettitore.

Si tratta dello strumento perfetto per dare nuova vita a dispositivi non più all’avanguardia ma che non vogliamo mandare in pensione.

Il ricetrasmettitore Bluetooth si acquista a soli 12 euro circa cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratis ed è spedito dall’Italia.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.