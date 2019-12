Cuffie Sennheiser HD 4.50 a solo 99,99 €; anti-rumore per tutte le tasche

Cuffie antirumore con suono di alta qualità e marchio top? Andate su Amazon dove trovate in forte sconto le Sennheiser HD 4.50, un prodotti di alto livello offerto ad un prezzo piccolissimo: 99,99 euro.

Queste cuffie si mettono nella traiettoria di prodotti concorrenti e molto qualificati come le Bose QC35 cui si ispirano anche per il look minimalista. Come le Bose sfruttano la copertura integrale dell’orecchio per ridurre il disturbo ambientale e aumentare il confort; ma nello stesso tempo sempre come le concorrenti hanno un sistema che genera un rumore ad onda inversa per abbattere ulteriormente i suoni intorno a noi. L’efficacia, come si apprende delle numerose recensioni (interessante questa di TechRadar) che è possibile reperire su Internet, è eccellente al pari di quella di cuffie che costano anche tre volte tanto quanto queste Sennheiser. Anche la resa della musica è eccellente visto che siamo parlando di cuffie a riduzione di rumore.

Le Sennheiser HD 4.50 sono cuffie Bluetooth con controlli diretti sulla copertura dei padiglioni auricolari. Hanno un microfono integrato. La batteria ha una durata fino a 19 ore con bluetooth e noisegard attivi, con possibilità di ascolto senza batteria grazie al cavo di connessione incluso che permette di collegarle ad un dispositivo con jack 3,5mm. Utile ad esempio quando si vola in aereo.

Grazie al sistema di riduzione del rumore e al prezzo rappresentano, le Sennheiser HD 4.50 rappresentano un eccellente prodotto per chi viaggia spesso in treno o in autobus o vuole godersi anche in una casa rumorosa la musica o il parlato di un film.

Le Sennheiser HD 4.50 si comprano a non meno di 150 euro sul mercato. Amazon le offre a solo 99,99 euro. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio nel settore delle cuffie antirumore. Se volete avete anche la possibilità di comprare una custodia rigida e ritagliata a misura che costa solo 18,99 euro