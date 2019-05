Custodia Airpods con ricarica wireless in sconto su Amazon: 78,99€

Se siete interessati alla nuova custodia per ricarica wireless degli AirPods, andate su Amazon dove la trovate già scontata. Il sito di e-commerce on line, uno dei rivenditori autorizzati Apple, propone l’accessorio a 78,99 euro, invece che a 89 euro, prezzo ufficiale Apple.

La custodia, lo ricordiamo, è compatibile sia con gli AirPods 2 appena rilasciati che con i vecchi AirPods. La differenza tra la custodia standard e quella wireless è, ovviamente, nel sistema di ricarica. Potete appoggiarla su uno dei caricabatterie “a piastra” con tecnologia compatibili con la tecnologia Qi e la carica verrà ripristinata senza usare il cavo.

Tra le altre differenze il LED esterno che segnala il processo di ricarica e il livello della batteria. La custodia permette di ricaricare a sua volta gli AirPods dando loro un autonomia di 24 ore; una volta collocate all’interno del piccolo guscio gli auricolari possono avere tre ore di autonomia supplementare in solo 15 minuti.

La custodia wireless, che è anche dotata di presa Lightning, è anche alla base del processo di abbinamento degli AirPods e una volta aperta, comunicando con iPhone, è in grado di segnalare lo stato della propria batteria e di quella degli auricolari.

L’acquisto a 79 euro è interessante sia per chi non ha ancora la custodia con ricarica wireless, sia per chi eventualmente avesse perso o danneggiato la custodia stessa. Comprarla nuova costa 65 euro (senza ricarica wireless) oppure 85 euro (versione con ricarica wireless).

Oltre al fatto che la versione con ricarica wireless, acquistata da Amazon costa meno di quella che si compra da Apple, comprando quella venduta da Amazon si ha la certezza di avere un prodotto nuovo mentre Apple quando si tratta di riparazioni, spesso fornisce prodotti ricondizionati.

Infine se siete ossessionati dall’ultimo modello e volete apparire “à la page”, con la nuova custodia wireless avrete un set perfettamente identico a quello di chi ha comprato i nuovi AirPods. Certamente gli auricolari resteranno quelli vecchi, ma non si distingueranno dai nuovi per l’unico elemento distintivo: la custodia…

Ricordiamo che Amazon, con la custodia wireless scontata a 79,99 euro, vende anche la vecchia versione degli AirPods a prezzo scontato (149 euro). La nuova versione sia con custodia standard che con custodia wireless non sono al momento a magazzino.