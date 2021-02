Custodia anti-spioni magnetica per iPhone: solo 9 € per bloccare sguardi indiscreti

Sarà capitato a tutti di sentirsi a disagio nel trovarsi a stretto contatto con qualcuno, magari sui mezzi pubblici o in luoghi più o meno affollati, infastiditi dal fatto che persone non troppo distanti da noi potessero sbirciare quanto visualizzato sullo schermo del nostro iPhone.

Se fate parte di questa categoria, questa custodia magnetica può fare al caso vostro. Si tratta di una custodia dotata di un apposito vetro “anti-spione”.

Per chi si trova al vostro fianco sarà impossibile riuscire a scorgere chiaramente lo schermo del vostro iPhone da un’angolazione laterale, grazie al limitato angolo di visione del vetro, che consente di scorgere il contenuto dello schermo solo a chi lo osserva frontalmente.

Il gadget inoltre svolge una funziona di protezione per il vostro iPhone, grazie alla cornice in metallo, capace di attutire eventuali cadute; infine è sicuramente da menzionare il sistema di inserimento magnetico di iPhone nella custodia, che avviene attraverso delle apposite calamite posizionate all’interno della doppia cornice.

In sostanza non dovrete più faticare per estrarre il cellulare dalla custodia, come spesso accade con cover di altro genere.

La custodia magnetica anti-spioni è disponibile per iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max (da selezionare in fase di acquisto) ed è possibile scegliere fra i colori oro, nero, argento, verde scuro, verde chiaro, blu e viola.

La custodia magnetica anti-spioni per iPhone si acquista a solo 9 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.