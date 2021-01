D19, smartwatch con schermo circolare e cassa sottile in offerta lampo a 7,44 euro

Se vi interessano soltanto le funzioni basilari di uno smartwatch potete evitare di spendere centinaia di euro per mettervene uno al polso: grazie ad un’offerta lampo attualmente in corso potete infatti comprare D19 a 7,44 euro.

Probabilmente spendereste perfino di più semplicemente comprando separatamente i pezzi dei vari materiali che lo compongono. Ad un prezzo talmente irrisorio però comprate invece uno smartwatch in tutto e per tutto, forse non preciso come i migliori ma capace di funzionare come dicevamo per tutte quelle funzioni basilari che un dispositivo di questo tipo è in grado di offrire.

Per esempio, la batteria da 90 mAh – che si ricarica tramite presa di tipo USB 2.0 – promette fino a 168 ore di standby, ovvero una settimana con una sola carica, il che significa che potete indossarlo anche di notte per leggere l’ora al buio beneficiando della luminosità dello schermo TFT da 1.3″. In questo contesto può tornare utile la funzione di monitoraggio del sonno, che raccoglie i dati durante il riposo per analizzarlo ed offrire consigli su come migliorarlo.

C’è anche un cardiofrequenzimetro e un sistema per la misurazione della pressione sanguigna direttamente dal polso, ma soprattutto può funzionare da schermo secondario per la lettura delle notifiche ricevute sullo smartphone, che sia una chiamata in entrata, un SMS, una email o una qualsiasi notifica da una delle app installate sul telefono al quale si interfaccia tramite Bluetooth 4.0.

Può ricordare all’utente di fare due passi quando sta seduto per troppo tempo, funziona da telecomando per scattare le foto dallo smartphone a distanza, monitora l’attività fisica tra cui camminata e corsa ed ha pure una selezione di quadranti, digitali o a lancette, per cambiargli il design quando ci si stufa.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, dalla scheda di acquisto leggiamo che il cinturino – disponibile in tre colorazioni: viola, blu e nero – è in silicone, la cassa è costruita in lega metallica ed è impermeabile. Dentro c’è una memoria da 16 MB, che è indicativamente poco sia per una RAM che per uno spazio di archiviazione (non si capisce perché c’è scritto semplicemente “memoria”), ma ciò non dovrebbe preoccupare perché essendo uno smartwatch sul quale possono essere installate delle applicazioni, dovrebbero essere sufficienti per permettergli di funzionare senza intoppi.

Per finire, il design: dalle immagini pubblicitarie la cassa sembra piuttosto sottile e la forma circolare, combinata al minimalismo dell’intero orologio, lo rendono bello ed elegante, per essere indossato tutto il giorno e tutti i giorni indipendentemente dal contesto e dall’attività in corso.

Se lo volete comprare, come dicevamo è in offerta lampo su Gearbest a 7,44 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.