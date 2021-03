Da Aiyi il monitor 4K portatile con copertura colore 100% RGB

Quanti fossero alla ricerca di un monitor portatile che non rinunci a nessuna delle più note caratteristiche premium, non potranno che dare uno sguardo al monitor Aiyi 4K. Al momento si trova in offerta lampo a 247 euro, prezzo davvero interessante per tutte le caratteristiche che propone. Ecco quali sono. Clicca qui per acquistarlo.

Il monitor porta il numero di serie SZ-P156 per identificarne il modello, con un rapporto schermo di 16:9. Si tratta di un monitor a tutti gli effetti, ad iniziare dalla diagonale, da ben 15.6 pollici.

Propone una risoluzione di 3840 x 2160 con un angolo di visione orizzontale di ben 178°. Ancora, sebbene si tratti di un monitor portatile, non manca un tempo di risposta piuttosto basso, pari a 5 ms. Il pannello, naturalmente, è un IPS, con un rapporto di contrasto di 1000:1.

Il monitor, ancora, propone un doppio altoparlante stereo integrato, e sarà così sufficiente collegarlo al proprio dispositivo per essere pronti all’utilizzo. A proposito di quest’ultimo, ben si può immaginare di utilizzarlo come display per una postazione volante, magari per un utilizzo business o da ufficio o per sistemi portatili per l’editing video.

Grazie all’interfaccia di tipo mini HDMI è possibile collegare qualsiasi periferica vi venga in mente, da un portatile a un PC fisso, perfino le console da gioco, per allestire una postazione videoludica in mobilità senza il minimo problema, e senza rinunciare a risoluzioni massime di 4K.

Certificato CE, FC e PSE, ha una durata dichiarata di 100.000 ore. Oltre all’interfaccia mini HDMI, propone anche due porte USB-C anche per l’alimentazione, senza dimenticare l’ingresso cuffia da 3,5 mm per le cuffie o auricolari.

Solitamente, questo monitor 4K ha un prezzo di listino di circa 400 euro.

