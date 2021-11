Da Merdolino ai bollitori di Graves, le offerte smart Alessi per il Black Friday

Non poteva mancare come ogni anno l’offerta Black Friday del marchio di oggetti d’arredo Alessi e Officine Alessi che propone oggetti d’uso comune con il design di grandi maestri dell’architettura che nel tempo hanno rivisitato forma e funzione creando opere che possiamo portare nella nostra cucina, nella nostra sala da pranzo abbinando bello a funzionale e qualche volta un po’ folle.

Tra i prodotti in offerta troviamo Caffettiere, Bollitori, Posate, Fruttiere, Spremi agrumi e.. un simpatico spazzolino da bagno dall’evocativo e sfacciato nome… merdolino.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Alessi Merdolino ASG04 AZ Scopino di Design in Resina Termoplastica per Pulizia WC, Blu In offerta a 32,99 € – invece di 44,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Alessi Kitchen Timer A09 B – Timer da Cucina di Design con Movimento Meccanico in Resina Termoplastica, Nero In offerta a 21,49 € – invece di 29,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Alessi 9090/3 Caffettiera con Fondo a Induzione di Design in Acciaio Inox, 3 Tazze, 15 centilitri In offerta a 86,49 € – invece di 135,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Alessi 9091 FM – Bollitore di Design con fischietto Melodico, acciaio e PA, Nero In offerta a 139,99 € – invece di 220,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Alessi 9093 Bollitore con Manico e Fischietto a Uccellino di Design in Acciaio Inox, Azzurro In offerta a 85,49 € – invece di 129,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Alessi 9093 W Bollitore di Design con Manico e Fischietto a Forma di Uccellino, Acciaio Inox, Bianco In offerta a 71,49 € – invece di 129,00 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Alessi 9093REX B Tea Rex Bollitore di Design con Manico e Fischietto a Forma di Drago, Acciaio Inox, Nero In offerta a 93,99 € – invece di 139,00 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Alessi AAM32 1 Proust Parrot Cavatappi per Vino di Design, in Alluminio Profuso e PC, Multicolore In offerta a 29,99 € – invece di 42,00 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Alessi Todo Grattugia per Formaggio, Legno, Argento In offerta a 39,99 € – invece di 60,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Alessi Alba Affettatartufi, Acciaio Inossidabile 18/10, Argento In offerta a 48,49 € – invece di 83,00 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Alessi AM37 Anna Gong, Alzata Pieghevole, Acciaio 18/10, Lucido In offerta a 102,99 € – invece di 186,00 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Alessi BM01 Bark Centrotavola in Acciaio Inossidabile 18/10, Finitura Lucida In offerta a 66,49 € – invece di 105,00 €

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Alessi Cactus MSA04/29 Fruttiera Traforata, Acciaio Inox Lucido 18/10, Argento, 29 cm In offerta a 61,99 € – invece di 110,00 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Alessi Circus MW31S3 Set Scatole Portaoggetti Impilabili di Design in Banda Stagnata In offerta a 36,49 € – invece di 59,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Alessi Crevasse ZH01 – Vaso per Fiori di Design in Acciaio Inox, Lucido In offerta a 111,99 € – invece di 218,00 €

sconto 49% – fino al 29 nov 21

Alessi Plissè MDL06/1 G – Bollitore Elettrico di Design in Resina Termoplastica, 100 cl, Grigio In offerta a 55,49 € – invece di 79,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Alessi Food à Porter | SA02 G – Lunch Box a Tre Scomparti in Resina Termoplastica, Grigio In offerta a 37,99 € – invece di 52,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Alessi PSJS Juicy Salif Spremiagrumi Manuale di Design in Fusione di Alluminio In offerta a 49,99 € – invece di 75,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Alessi Gnam ASG22 W – Porta Pane di Design con Sportello a Scomparsa in Resina Termoplastica, Bianco In offerta a 39,49 € – invece di 55,00 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Alessi La Stanza dello Scirocco Fruttiera, Acciaio, Nero, 27.3×12.7×27.3 cm In offerta a 35,99 € – invece di 55,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Alessi Lilliput ASG02 O Servizio per Sale e Pepe di Design, Nero/Bianco In offerta a 24,49 € – invece di 33,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Alessi Noè GIA13 – Portabottiglie di Design in Resina Termoplastica, Bianco In offerta a 41,99 € – invece di 68,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Alessi Nut Splitter JHT01 Schiaccianoci di Design in Acciaio Inox Lucido In offerta a 11,99 € – invece di 17,50 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Alessi The Five Season MW64 1S W – Diffusore a Foglie per Ambiente in Porcellana, Foglie in Legno di Mogano, Bianco In offerta a 45,99 € – invece di 70,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Alessi PL08 W Birillo Scopino da Bagno in PMMA e Acciaio Inossidabile 18/10 Lucido, Bianco In offerta a 76,99 € – invece di 115,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Alessi Pulcina MDL02/03RFM – Caffettiera per Espresso di Design in Fusione d’Alluminio e PA, 3 Tazze, Rosso In offerta a 45,99 € – invece di 79,00 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Alessi Moka AAM33/3 Caffettiera Espresso di Design in Fusione di Alluminio, 3 Tazze In offerta a 31,49 € – invece di 42,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Alessi DC06/1 Caffettiera Espresso, Aluminum In offerta a 19,89 € – invece di 26,00 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Alessi 9090/1 Caffettiera Espresso in Acciaio Inossidabile 18/10 Lucido In offerta a 66,99 € – invece di 120,00 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Alessi AMGI10SET – Set Presepe di Design con Riproduzione della Grotta e Statuine in Porcellana Decorate a Mano, 10 pezzi In offerta a 69,49 € – invece di 105,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Alessi AMGI10SET1 – Set Completo di Statuine dei Re Magi di Design in Porcellana Decorato a mano, 3 pezzi In offerta a 25,99 € – invece di 38,00 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Alessi Bark for Christmas BM06 R – Decorazione Natalizia di Design a Forma di Albero in Acciaio Inox, Rosso In offerta a 60,99 € – invece di 105,00 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Alessi KnifeForkSpoon AJM22S24M Servizio Completo di Posate di Design, 24 Pezzi in Acciaio Inox In offerta a 64,99 € – invece di 109,00 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Alessi Mami SG38S24M Servizio Completo di Posate di Design 24 Pezzi in Acciaio Inox In offerta a 116,49 € – invece di 245,00 €

sconto 52% – fino al 29 nov 21

Alessi Nuovo Milano 5180S24M Servizio Completo di Posate di Design, 24 Pezzi in Acciaio Inox In offerta a 128,49 € – invece di 240,00 €

sconto 46% – fino al 29 nov 21

