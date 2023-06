Da VEVOR l’avvolgitubo automatico per l’irrigazione in sconto con coupon a 61 euro

Vero presenta il suo sistema di riavvolgimento automatico per l’irrigazione, che permette di incrementare la produttività durante l’irrigazione del proprio giardino, rendendo le operazioni di avvolgimento dei tubi più sicure e veloci. Solitamente ha un costo di 77 euro, ma grazie al codice sconto che vi mostriamo in calce sarà possibile portarlo a casa a 61,59 euro.

Questo avvolgi tubi è la soluzione ideale per mantenere in ordine il proprio giardino ed evitare disordine. Inoltre, si tratta di uno strumento che vi farà risparmiare tempo, perché elimina la necessitò di avvolgere il tubo manualmente.

Il sistema presentato da VEVOR si monta a parete, così da evitare anche ingombro in terra, ed è girevole a 180 gradi: l’avvolgitubo retrattile è dotato di una staffa girevole da 180°, abbastanza flessibile per consentire una irrigazione multidirezionale. È possibile utilizzare il kit d’installazione per fissarlo rapidamente a superfici in mattoni, cemento, legno e pietra. Ed è anche facile da rimuovere e conservare in luoghi sicuri, così da metterlo a riparo contro le intemperie.

Grazie al sistema di bloccaggio, il tubo può essere bloccato a qualsiasi lunghezza desiderata. L’avvolgitubo da giardino retrattile automatico arriva preinstallato con un tubo da 20 m x 12 mm. È anche dotato di una molla elicoidale in acciaio incorporata che ha superato un test di trazione più di 3000 volte, rendendola sicuramente longeva per un utilizzo nel tempo.

L’avvolgitubo retrattile presenta un guscio esterno adatto a tutte le stagioni, un tubo in PVC a 3 strati e un tubo d’ingresso in ottone. Il tubo ha superato il test di pressione 1,38Mpa e il test di pressione di scoppio 4,14Mpa, garantendo ottima longevità nel tempo.

L’avvolgi tubo in questione viene fornito con un ugello a 9 modelli, uno generale e 3 adattatori rapidi da 1,27 cm, 1,91 cm, 2,54 cm per poter essere installato su diversi rubinetti. È ideale per innaffiare il prato e il giardino, ma anche per lavare l’auto, per lavare il proprio animale domestico, pulire le porte e finestre, e per mille altri utilizzi.

Solitamente ha un costo di 76,99 euro, ma al momento è possibile usufruire del codice sconto 20MKSS, che abbatte il prezzo a 61,59 euro.

Si acquista direttamente da questo indirizzo.