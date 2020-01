Da Xiaomi ecco lo zaino idrorepellente con design riflettente, già in offerta lampo

Quando si parla di Xiaomi si è soliti fare riferimento a prodotti tecnologici, come smartphone o dispositivi per la casa smart. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il produttore ha dietro un ecosistema ricco ed eterogeneo.

Non bisogna stupirsi, allora, di poter acquistare anche uno zaino Xiaomi. Stile e design non mancano di certo, a servizio della funzionalità: lo zaino Xiaomi è, infatti, idrorepellente. Al momento si è acquista direttamente da qui in offerta lampo a 100 euro.

La principale caratteristica di questo zaino è il design e i materiali impiegati. Quanto al primo, non si tratta solo di estetica. Il particolare look geometrico, oltre a restituire un’estetica moderna e minimale, è riflettente, così da tenere al sicuro l’utente anche durante le ore notturne.

Inoltre, lo zaino è fatto di materiale resistente all’acqua, così da non doversi preoccupare dei cambiamenti climatici e meteorologici. Il design ergonomico del supporto con spallacci imbottiti è accompagnato da uno schienale a rete, così da ridurre il carico della spalla. Lo zaino è anche particolarmente capiente, e può facilmente contenere vestiti, libri, bottiglie d’acqua, ombrelli, iPad e laptop fino a 15,6 pollici.



E’ fatto di PU e poliestere, morbidi e confortevoli, con un design unisex, quindi adatto sia ad un pubblico maschile, che ad uno femminile. Pesa circa 1,6 kg, che ovviamente vengono ben distribuiti attraverso gli spallacci.

Solitamente ha un costo di quasi 120 euro, ma al momento si acquista in offerta a 100 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.