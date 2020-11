Da Xiaomi il bastone selfie con treppiede in offerta a con codice sconto a 13,33 euro

Quando si parla di Xiaomi non si pensa più solo a smartphone. Sono davvero tante le periferiche e gli accessori messi in commercio dal colosso.

Oggi vi segnaliamo il bastone selfie non certamente banale, anche per via del treppiede incluso, che vi consentirà di effettuare foto e video d’effetto, come timelapse e altro ancora. Al momento si acquista ad un prezzo imbattile, grazie al codice sconto che vi segnaliamo in calce. Clicca qui per comprare.

Il bastone permette un angolo di rotazione di 270 gradi e propone un telecomando Bluetooth per poter scattare a distanza. Il bastone selfie Xiaomi è tra i più versatili perché offre 2 funzioni in una.

Scopo principale di questo accessorio è quello di consentire di scattare selfie di gruppo, ma è anche un valido supporto treppiede per mantenere fermo lo smartphone durante gli scatti e le riprese, che possono essere scattata a distanza. In questo modo facile pensare alla possibilità di realizzare un time lapse di tutto rispetto. Il telecomando si abbina al treppiede tramite collegamento Bluetooth 3.0, mentre il bastone su allunga fino a 70 centimetri.

L’accessorio consente di alloggiare smartphone nella gamma di dimensioni 56 ~ 89 mm. E’ fatto in lega di alluminio, quindi molto solido, e grazie al BT consente di scattare foto in remoto anche se ci si allontana fino a 10 metri.

Naturalmente, il bastone è compatibile con la quasi totalità degli smartphone in commercio, ed è sufficiente disporre di un iPhone on iOS 5 o versioni successive, così come di un Android 4.3 o versioni successive. Si tratta, insomma, di una periferica pressoché universale. E’ di colore nero, e ha una lunghezza complessiva che varia da 19 ai 42 mm cm.

Solitamente costa quasi 35 euro, ma al momento lo acquistate a 12,89 euro grazie al codice sconto W59B740905553000. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.