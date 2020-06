Da Xiaomi il caricatore wireless a 20W per smartphone con doppia bobina di ricarica

Disponibile da Xiaomi un interessante caricatore wireless a doppia bobina, che consente di caricare lo smartphone posizionandolo verticalmente o orizzontalmente a seconda delle necessità.

Il caricatore wireless si collega alla presa di corrente ed è realizzato con un materiale ecologico sicuro e resistente. Inclinato all’indietro, include come detto una doppia bobina di ricarica, una posizionata più in alto ed una seconda più in basso.

Questo permette di posizionare lo smartphone sia in verticale, come ad esempio accadeva con i vecchi dock dotato di presa fisica, sia orizzontalmente. In questo modo sarà possibile ad esempio utilizzare agevolmente lo smartphone durante la ricarica, ad esempio per visualizzare video o per effettuare video chiamate.

È anche in grado di ricaricare dispositivi fino a 4 millimetri di distanza dalla superficie utile, quindi può essere utilizzato anche senza dover estrarre lo smartphone da un’eventuale cover, a patto che quest’ultima non sia eccessivamente spessa.

Il caricatore wireless di Xiaomi arriva ed erogare fino a 20W di energia ed è compatibile con tutti i più popolari smartphone dotati di tecnologia di ricarica rapida senza fili; Xiaomi ovviamente, ma anche Apple, Samsung e molti altri.

Infine include diversi sistemi di sicurezza per evitare conseguenze inattese, come il surriscaldamento eccessivo, la protezione da corto circuito ed anche al segnalazione di oggetti metallici in prossimità.

Il caricatore wireless Xiaomi si acquista a soli 26 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.