Da Xiaomi la lampada anti zanzara con luce notturna a 42,86 euro con codice sconto

Arriva l’estate e, di conseguenza, anche le zanzare. Se volete evitare di passare notti insonni per via del loro ronzio e delle punture, ecco la soluzione da Xiaomi Youpin: si tratta di un anti zanzara USB, con luce notturna. Al momento si acquista a 42,86 euro grazie al codice sconto che vi segnaliamo in calce. Clicca qui per comprare.

Il funzionamento di questa lampada anti zanzara USB è presto detto. Per compiere il zanzaricidio si serve di una luce su una lunghezza d’onda di 365 Nanometri nel campo dell’Ultra Violetto e poi grazie ad una grande ventola a bassa velocità di rotazione lo cattura per “scaricarlo” in una sorta di camera con tanti piccoli fori che gli impediscono di uscire. Si tratta di una soluzione che elimina il cattivo odore di altre soluzioni a base di pesticidi.

La parte inferiore della lampada killer è dotata di due modalità di luce notturna, una più soft per fare compagnia nelle ore di buio, l’altra che serve da eventuale torcia elettrica. Assolutamente silenziosa, così da non disturbare il sonno notturno, la lampada è alimentata da una batteria al litio incorporata da 1800mAh, che assicura un funzionamento comunque sufficiente per l’intera notte.

Si ricarica tramite cavo con interfaccia USB. E’ adatta per ambienti interni ed esterni, e il suo design, come da tradizione Xiaomi, non tradisce le aspettative. Gode del grado di certificazione IPX4, ed è facile da pulire.

Al momento si acquista in offerta a 42,86 euro grazie al codice sconto GB$MKILLER.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.