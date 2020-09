Da Xiaomi Mijia il kit per la cura delle unghie, anche in viaggio, a poco più di 8 € con coupon

Se pensate ancora che l’universo Xiaomi Mijia sia concentrato solo su smartphone e tecnologia, ecco l’offerta per farvi ricredere totalmente. Mijia MJZJD002QW è il set da viaggio per la cura personale che non vi aspettavate.

Naturalmente, anche se si tratta di un kit per la cura delle unghie, non rinuncia a minimalismo ed eleganza. Al momento si acquista ad appena 8,42 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Dotato di un piccolo astuccio protettivo, può essere facilmente trasportato in valigia, ma anche in borsa, per la cura di tutti i giorni. I materiali delle forbicine e degli altri accessori inclusi è acciaio inossidabile, resistente all’usura.

Nel complesso sono cinque gli strumenti presenti all’interno del set, sono realizzati in acciaio inossidabile 420/430 di alta qualità, dunque duraturi, dotati di resistenza all’usura e alla ruggine, in grado di mantenere il colore originale dopo un uso prolungato.

In totale gli strumenti sono stati sottoposti a oltre 80 diversi processi per la forgiatura e la lucidatura, con un trattamento superficiale che rende la struttura smerigliata delicata e che non trattiene le impronte digitali.

Dotati di bordi leggermente ricurvi, i tagliaunghie offrono un taglio curvo di >0,02mm, con una lama che assicura un utilizzo di almeno 2000 tagli, 4 volte lo standard di riferimento dell’industria. Il design della lama obliquo può penetrare in profondità nei bordi delle unghie, negli spazi vuoti e altre aree difficili da raggiungere.

Specifica tecniche:

● Materiale: ABS, acciaio inossidabile 420, acciaio inossidabile 430;

● Dimensioni tagliaunghie 60,9 × 11 × 11,8 mm

● Dimensione tagliaunghie piatto 58,4 × 11 × 8 mm

● Dimensione forbici 91,9 × 46,5 × 3,4 mm

● Dimensione flima per unghie di 59,1 × 11,6 × 1,2 mm

● Dimensione earpick 89, 7 × 5 × 2,9mm

Tutti gli attrezzi del kit Xiaomi Mijia sono protetti da una pratica custodia, davvero elegante e minale, che permetterà di trasportare in tutta facilità l’intero kit, mantenendolo sempre in ordine, così da non correre il rischio di perdere o dimenticar pezzi.

Al momento si acquista a 8,42 euro grazie al codice sconto GB-DFSFFDZJ da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.