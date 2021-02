Da Xiaomi Mijia l’asciugacapelli agli ioni negativi: pieghevole, portatile e in offerta

Disponibile in offerta da Xiaomi il phon targato Mijia, un asciugacapelli a ioni negativi che risulta anche un perfetto compagno di viaggio grazie allo snodo sul manico che lo rende pieghevole e portatile.

Stilisticamente non smentisce l’anima del brand cinese, con un look minimale ed essenziale, per certi versi ispirato al design dei dispositivi Dyson.

Tecnicamente il dispositivo include la tecnologia a ioni negativi, in grado di asciugare i capelli con notevoli vantaggi fra cui un’asciugatura più rapida, capelli non elettrizzati, maggior idratazione e luminosità, diminuzione delle doppie punte e maggior risparmio energetico.

Il tutto grazie anche alla ventola interna dotata di 6 lame aerodinamiche, tarate per emettere un flusso d’aria soffice ma efficace e poco rumore. È dotato di un motore da 1600W con selettore per quattro diverse modalità di asciugatura, che consentono di scegliere il calore dell’aria e la sua potenza.

L’asciugacapelli pesa solo 0,6 grammi e grazie allo snodo nell’impugnatura può essere comodamente ripiegato ed inserito in una borsetta, o adagiato in valigia, senza occupare spazio eccessivo.

Disponibile nei colori bianco e rosa, l’asciugacapelli Xiaomi Mijia si acquista in offerta a soli 25 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.