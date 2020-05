Dai un’anima alle tue foto: crea video, GIF e Cinemagraph

Spesso accade che un cliente, soddisfatto del progetto fotografico o grafico che hai realizzato per lui, voglia aggiungere anche “qualche animazione”. Così, a partire dal lavoro che hai creato per il tuo cliente (uno shooting fotografico, ma anche un lavoro di grafica aziendale), potresti trovarti a dover realizzare velocemente contenuti digitali e a creare GIF animate.

Un corso per te, se usi già Photoshop

Se hai l’esigenza di conoscere meglio i formati di esportazione digitali, se sei un grafico, un fotografo o un professionista dell’immagine che usa da tempo Adobe Photoshop (o se hai già frequentato corsi Photoshop), questo corso Espero risponde alle tue esigenze: Photoshop per il video, GIF animate e Cinemagraph, disponibile anche online in aula virtuale con docente in diretta.

Ti sarà capitato qualche volta di improvvisarti animatore digitale dopo aver seguito qualche tutorial in rete, per accontentare le richieste di qualche cliente. Ma ti sarai accorto che spesso un tutorial di fotoritocco non è sufficiente per imparare a creare contenuti di alta qualità, in particolare se hai a che fare con fashion, beauty, food, ma anche quando ti occupi di comunicazione in ogni settore di mercato.

Sai che cos’è una GIF animata?

GIF significa Graphics Interchange Format ed è un particolare formato disponibile dal 1987 per immagini digitali, che permette la visualizzazione massima di 256 colori. Ma quanti colori puoi includere in una GIF?

Se vuoi creare GIF animate, è meglio che tu sappia qual è il rapporto ottimale tra resa cromatica, grandezza e peso dell’immagine. Solo un professionista può trasmetterti conoscenze e abilità per aiutarti a lavorare risparmiando tempo senza perdere in qualità.

Ad esempio, frequentando il corso Photoshop per il video, GIF animate e Cinemagraph (disponibile anche in aula virtuale) imparerai anche che esiste una tecnica per simulare un numero maggiore di colori contemporanei chiamata dithering: puoi accostare pixel di colore diverso, ottenendo un effetto visivo simile alla retinatura della stampa in quadricromia. Devi sapere però che questo sistema tende a sgranare l’immagine.

Dovrai imparare quando è il caso di usare il dithering e quando invece il risultato è migliore senza l’uso di questa tecnica.

Con Cinemagraph fermi lo scrolling

In pratica puoi attirare l’attenzione con un’immagine che però non è immagine.

All’inizio, per mezzo secondo, sembra statica, poi muove soltanto una piccola porzione.

Si tratta di una fotografia digitale nella quale è presente un piccolo movimento ripetitivo: così l’osservatore ha l’illusione di osservare un video.

Ha lo stesso formato delle GIF, la realizzazione è altrettanto divertente, anche se un po’ meno facile.

Emanuele Ravera, docente Espero certificato Adobe per i corsi Photoshop online, spiega questo trucco professionale utilissimo: “Realizzare un Cinemagraph non è complicato, ma attirare l’attenzione ed essere certi che l’utente sia attirato da qualcosa di veramente stupefacente è qualcosa in più, che esige metodo e professionalità: dovrai scegliere un bel video e decidere su quale aspetto desideri attirare l’attenzione. Dovrai usare Photoshop per fare la lavorazione di movimento e per dosare in modo ottimale la grandezza, il peso dell’immagine e la risoluzione”.

Con Photoshop crei immagini 3D per Facebook

Conosci l’effetto parallasse? Forse non di nome, ma sicuramente di fatto.

Scrollando i post di Facebook avrai notato immagini che rispondono ai movimenti del tuo smartphone, rendendo l’idea di essere presenti sulla scena.

Desideri un effetto immersivo per la tua foto? Crea una immagine 3D per Facebook.

Imparerai a selezionare le foto che rendono meglio l’idea della profondità, con un soggetto in primo piano e uno sfondo in lontananza.

Dovrai creare una maschera che definisca i livelli di movimento, creando l’effetto 3D come se lo spettatore fosse presente sul posto.

Quando ammiri dal vivo un oggetto inserito in uno scenario, spostandoti a destra o sinistra vedrai l’oggetto e lo scenario muoversi, esattamente in modo analogo all’effetto che otterrai su Facebook con le immagini 3D.

Durante il corso Photoshop per il video, GIF animate e Cinemagraph, che è disponibile anche in modalità aula virtuale online con docente in diretta (come tutti i corsi Photoshop di Espero) forniamo un set di immagini e video commons per esercitarsi e toccare con mano il risultato, con la guida del tutor.

Sono previste molte esercitazioni sia durante l’aula virtuale (le lezioni durano circa 2-3 ore) sia tra una lezione e l’altra, con indicazioni fornite dal docente stesso durante la lezione precedente: un corso di Photoshop focalizzato su un’alta professionalità.

Se hai domande, noi ci siamo

Dopo il corso, i docenti restano a disposizione: forniamo ai partecipanti l’indirizzo mail del docente, qualora abbiano domande veloci o dubbi da risolvere.

A volte durante il corso sembra tutto chiaro, ma quando ti scontri con i problemi del lavoro quotidiano è facile bloccarsi per mancanza di esperienza o per dubbi di ogni tipo. Quindi avere la possibilità di contattare il docente in modo semplice e veloce, è davvero vantaggioso. Se invece ti servono altre ore di lezione o approfondimenti, puoi richiedere ore aggiuntive di tutoraggio.

Ecco i corsi di grafica creativa per imparare come si usa Photoshop:

Fondamenti di progettazione grafica

Introduzione alla grafica

Adobe Photoshop base

Adobe Photoshop intermedio

Adobe Photoshop avanzato

Adobe Photoshop Specialist

Photoshop per il video, GIF animate e Cinemagraph