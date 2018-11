In regalo buoni sconto fino a 50 dollari con il Daily Check-in di Geekbuying

Su Geekbuying parte il Daily Check-in, una promozione che permette di ottenere buoni sconto fino ad un valore massimo di 50 dollari: basta solo un click, ecco come funziona

Un solo click e si può vincere un buono sconto del valore fino a 50 dollari per fare acquisti online sul sito di Geekbuying. E’ questo il riassunto della promozione attiva fino all’11 Novembre chiamata Daily Check-in.

Come suggerisce il nome stesso, ogni giorno sarà sufficiente effettuare l’accesso al sito attraverso l’apposita tabella pubblicata nella pagina promozionale per tentare la fortuna e vincere un buono sconto del valore di 20 dollari, valido per comprare qualsiasi prodotto in vendita sul sito inclusi quelli attualmente in sconto.

Ogni giorno si possono ottenere anche buoni sconto di altra natura, che si ottengono condividendo la pagina della promozione attraverso gli appositi box e si attivano con una spesa minima in base al valore del buono. Ad esempio, si potrà vincere uno sconto di 2 dollari con una spesa minima di 10 o 30 dollari, 5 dollari di sconto su 30 dollari, 7 dollari di sconto su una spesa minima di 70 dollari e così via fino a 50 dollari di sconto per chi spende almeno 700 dollari.

Saranno resi disponibili 50-100 buoni sconto ogni giorno e alla fine della promozione, come dicevamo prevista per l’11/11, sarà estratto a sorte un fortunatissimo vincitore che otterrà un buono sconto del valore di 1111 dollari, cifra non a caso in quanto richiama proprio la data di termine della promozione.

La pagina promozionale offre spunti anche su eventuali prodotti da acquistare, che vengono tra l’altro promossi già ad un prezzo di partenza scontatissimo. Trovate di tutto, da smartphone, tablet e computer portatili fino a gadget più economici sempre relativi al mondo dell’elettronica, come mouse, videoproiettori, gimbal, cuffie, droni e non solo.

Potete tentare la fortuna e vincere il buono da 20 dollari con il check-in giornaliero oppure attivare uno dei buoni sconto desiderati con la condivisione della promozione sui social network tramite gli appositi pulsanti che trovate all’interno della pagina speciale di Geekbuying.