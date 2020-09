Dashcam 70mai A800, registra fronte-retro: ora in sconto a soli 99 euro

Volete una videocamera per filmare quel che accade all’esterno dell’autovettura, sia durante gli spostamenti, sia quando la lasciate incustodita dopo averla parcheggiata? Allora date un’occhiata all’offerta attualmente attiva su 70mai A800, scontata a soli 99,76 euro.

Come detto si tratta di una videocamera, nota nel settore con il termine dashcam, pensata per essere installata in auto e registrare tutto quel che accade fuori dall’autovettura. Così, in caso di sinistro, potete tutelare la vostra persona in ogni ambito, da quello amministrativo al civile e penale.

Si posiziona sul parabrezza in modo da garantire un’ottima visibilità della strada e la camera registra tutto quel che accade intorno a voi. Grazie alla modalità parcheggio può anche avviare una registrazione in caso di piccoli urti, che vengono percepiti automaticamente per mezzo dell’accelerometro incorporato.

Questa dashcam registra su scheda microSD e cancella automaticamente i file più vecchi quando la memoria è satura: insomma non bisogna far nulla, se non installarla e premere il pulsante di accensione ed avviare la registrazione.

Registra in 4K ed ha un angolo di visione di 140 gradi, sufficienti per poter riprendere anche quel che accade ai lati dell’auto ad esempio al termine di un sorpasso. C’è uno schermo sul retro per dare uno sguardo alla registrazione e grazie alla telecamerina secondaria, che si fissa sul lunotto posteriore, è in grado di registrare anche quel che accade dietro l’autovettura.

Registra anche in 4K ed ha il GPS integrato, quindi può memorizzare anche la posizione della clip e si controlla tramite applicazione dallo smartphone, dal quale è possibile rivedere le registrazioni, condividerle oppure impostare i vari parametri delle camere. Offre infine anche una buona visione di notte.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento si può comprare in offerta su Gearbest al prezzo di 99,76 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.