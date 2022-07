Declino nelle spedizioni PC, i consumatori stringono la cinghia

Le spedizioni in tutto il mondo di PC nel secondo trimestre risultano in calo di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A riferirlo è IDC (International Data Corporation) – società specializzata in ricerche di mercato – affermando che la domanda è stagnante, compresa quella registrata nel settore dei PC per la didattica.

Secondo i dati di IDC, i consumatori “stanno stringendo la cinghia” a causa di preoccupazioni legate a un peggioramento dell’economia globale. “La domanda di PC da parte dei consumatori si è indebolita a breve termine, e rischia di deteriorarsi a lungo termine con i consumatori che diventano più prudenti con le loro abitudini di spesa, assuefatti all’elaborazione tra più tipi di dispositivi quali telefoni e tablet”, spiega Jitesh Ubrani, research manager responsabile Mobile Device trackers di IDC. “Nel contempo”, prosegue Ubrani, “la domanda commerciale è stata più robusta benché anch’essa in calo con le imprese che rimandano gli acquisti”.

Tra le aziende che pagano le conseguenze di questo calo generalizzato, c’è Apple che è ancora nella top 5 dei maggiori produttori mondiali e contende l’ultimo posto sul podio con Asus.

In totale IDC registra 71,3 milioni di PC spediti nell’ultimo trimestre contro gli 84,2 milioni dell’anno prima. Nel secondo trimestre del 2018 erano stati spediti 62,1 milioni di PC e 65,1 milioni l’anno successivo. L’ultimo è il secondo trimestre consecutivo di calo delle vendite dopo due anni di crescita. Il timore della società di ricerca è che questa tendenza prenda piede con i consumatori preoccupati da altre questioni importanti e non tanto di rinnovare Mac e PC.

Per quanto riguarda Apple, dati più specifici dovrebbero arrivare il 28 luglio, con la presentazione della trimestrale. Le vendite di Mac saranno trainate probabilmente da vecchi e nuovi modelli. Sulla carta, i modelli con chip M2 hanno caratteristiche interessati per molti utenti ma sono più costosi dei precedenti e sono arrivati da troppo poco tempo per influenzare significativamente il terzo trimestre fiscale della Mela; l’unico modello di Mac che potrebbe contribuire a fare la differenza è il Mac Studio. Ne sapremo ad ogni modo di più a fine mese.