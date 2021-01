Dieci penne Xiaomi in gel con inchiostro nero a 5 euro con un coupon

La scuola sta lentamente ricominciando in presenza anche per gli istituti superiori, perciò il kit di penne Xiaomi che vi segnaliamo oggi in offerta con un codice può risultare un buon affare per una platea ancora più ampia. Si tratta nello specifico di un set di dieci penne con inchiostro in gel, tra i migliori quando si ha a che fare con la scrittura su carta, per svariate ragioni.

Rispetto alle penne con inchiostro tradizionale la scrittura infatti risulta molto più fluida, con meno sforzo da parte di chi scrive soprattutto a livello del polso. In più l’inchiostro, essendo più “liquido” garantisce tratti anche lunghi senza interruzioni. Sono penne a sfera, la cui dimensione è di 0,5 millimetri ovvero tra le più fine in circolazione.

Questo da un lato consente di avere un tratto sottile ma marcato – per via della consistenza dell’inchiostro – e dall’altro aumenta la durata della penna che, a detta del venditore, è di quattro volte maggiore rispetto a quella di una penna ad inchiostro tradizionale.

L’inchiostro in gel utilizzato da questo set di penne Xiaomi inoltre promette un’asciugatura rapida in modo da evitare eventuali sbavature sia durante il tratto che attraverso un tocco involontario con il palmo della mano e in più non sbiadisce tanto facilmente nel tempo, assicurando così che i documenti restino leggibili per decenni.

La struttura esterna è costruita in plastica trasparente, lasciando così intravedere l’inchiostro residuo nel serbatoio senza dover smontare la penna: in questo modo, quando ci si avvicina all’esaurimento, basta ricordarsi di portarne con sé una seconda per non dover interrompere il proprio lavoro proprio sul più bello.

Come si evince dalle immagini pubblicitarie nella scheda di vendita viene assicurato che, in caso di contatto con l’acqua, l’inchiostro non si danneggia, preservando così il contenuto di disegni e documenti anche nel caso in cui vi si dovesse rovesciare sopra un bicchier d’acqua.

Questo set di penne, etichettate con il nome Xiaomi MJZXB02WC, è in vendita su Gearbest a poco meno di 7 euro ma se si inserisce il codice V5D937B1FED53001 nel carrello prima dell’acquisto si ottiene uno sconto immediato pagandolo soltanto 5 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.