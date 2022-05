Dirigenti Apple in Romania, forse in arrivo un Centro di Ricerca e Sviluppo

Alcuni manager di Apple hanno recentemente incontrato funzionari del governo in Romania, e a quanto pare leader dello Stato dell’Europa centro-orientale vogliono convincere l’azienda ad espandere la propria presenza in loco.

La Romania confina a est con il Mar Nero, la Moldavia e l’Ucraina, il più grande tra i vicini della Romania; le preoccupazioni sono crescenti per scenari di guerra che potrebbero diventare più ampi e il governo locale ha bisogno di sostegno economico, soprattutto ora che sta acquisendo un ruolo di crescente importanza per la sua posizione strategica nella regione del Mar Nero.

La Romania vanta forza lavoro con personale preparato e alfabetizzato; Apple è presente in loco dal 2019 e a quanto pare vorrebbe espandere la sua presenza. Una delegazione della Mela ha incontrato funzionari del governo romeno, incluso il parlamentare Sabin Sărmaș, il vice ministro della Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione Sebastian Burduja, e Dan Campean, direttore generale del Centro Nazionale di Risposta a Incidenti di Cybersicurezza.

Le autorità di Bucarest hanno evidenziato diverse motivazioni per convincere Apple a investire in loco, evidenziando potenziali vantaggi per tutta l’Europa. “Dobbiamo lavorare insieme su programmi educativi che ricoprano capillarmente le competenze digitali e creare maggiori opportunità per le piccole e medie imprese”, ha scritto Sabin Sărmaș in un post su Facebook che parla di Apple e nel quale scrive di contare sull’azienda per “incrementare il livello di competenza digitale in Romania, […] con un centro di ricerca & sviluppo sulla falsariga di quelli presenti in Gran Bretagna, Germania, Israele e Francia”. Sărmaș sottolinea ancora che la Romania è sempre più attiva e rilevante nel settore della sicurezza digitale e informatica.