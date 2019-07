Disco 500 GB ultratascabile: solo 31 euro per pochi pezzi su Amazon

Un disco da 500 GB ultrasottile e ultratascabile a 31 euro? Lo potete comprare oggi su Amazon grazie ad una offerta che è in corso in queste ore e che potrebbe rappresentare una buona occasione per avere un sistema di archiviazione molto maneggevole da infilare in una borsa senza problemi per mettere al sicuro qualche lavoro importante oppure semplicemente per avere più spazio di archiviazione

Il disco è un prodotto bastato su tecnologia standard, a piatti magnetici. Anche la connettività è standard (USB 3), ma la particolarità sta nella forma del dispositivo davvero minimale. In pratica sta in un taschino come alcuni SSD che abbiamo presentato recentemente.

È disponibile in differenti tagli, da 250 GB (che costa solo 20 euro) fino ad appunto 500 GB e anche in differenti colori. Il prezzo è speciale per tutti, ma i pezzi sono pochi e l’offerta termina entro sera.

Click qui per comprare