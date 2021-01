Display OLED da 14″ a 90 Hz nei portatili in arrivo quest’anno

Molti laptop e notebook offrono un refresh rate di 60Hz ma le cose potrebbero cambiare con Samsung Dispay che ha annunciato la produzione in serie dei primi display OLED da 14″ per laptop cin refresh rate di 90Hz.

Joo Sun Choi, Chief Executive Officer di Samsung Display, ha fatto sapere che da marzo l’azienda comincerà a produrre grandi quantità di display OLED da 14″ con refresh rate di 90Hz, destinati a laptop e notebook.

“I pannelli OLED possono soddisfare al meglio le diverse esigenze dei consumatori per i laptop usati nel telelavoro, nell’ambito dell’istruzione online, il video streaming e il gaming”, ha riferito l’a.d. dell’azienda sudcoreana.

Samsung Display riferisce ancora di sperare in un notevole passo avanti collaborando dall’inizio dell’anno a stretto contatto con i produttori di tutto il mondo per ottenere un nuovo livello di eccellenza nel refresh rate dei laptop. La frequenza di aggiornamento in questione non è comune, richiede grafica dedicata e il produttore assicura che i risultati, in termini di fluidità, sono equivalenti a quelli che è possibile a 120 Hz con i display LCD.

Nel comunicato stampa diramato alla stampa, Samsung evidenza i benefici dei 90 Hz, sottolineando come secondo i propri test le prestazioni sono superiori a quelle dei pannelli LCD da 120 Hz: “Samsung Display ha testato la lunghezza della sfocatura (dovuta al movimento, ndr) utilizzando lo stesso filmato di un’auto in corsa e ha determinato che il trascinamento dell’OLED a 90 Hz e dell’LCD a 120 Hz è rispettivamente di 0,9 mm e 1 mm.

È molto probabile che questi display di nuova generazione appariranno per primi su notebook di fascia alta. Da tempo si vocifera di Apple al lavoro su un nuovo MacBook Pro da 14″, target perfetto per questo tipo di display ma ci sono altre indiscrezioni che circolano da tempo riferiscono che a Cupertino avrebbero scelto la tecnologia mini-LED (una sorta di LCD ma con una retroilluminazione superiore).