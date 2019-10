Disponibile per gli sviluppatori la beta di iOS 13.2 e iPadOS 13.2

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta dell’aggiornamento a iOS 13.2 e iPadOS 13.2. La prima beta di iOS 13.2/iPadOS 13.2 arriva pochi giorni di distanza dalladisponibilità per tutti di iOS 13.1 e iOS 13.1.1 e a due settimane dall’arrivo di iOS 13.

Come abbiamo spiegato qui, iOS 13.2 attiva la funzionalità Deep Fusion per gli iPhone 11. Apple, lo ricordiamo, ha promesso l’arrivo di questa funzione, “in autunno”, spiegando che si tratta di un innovativo sistema di elaborazione delle immagini supportato dal Neural Engine del chip A13 Bionic. La funzione in questione sfrutta tecnologie evolute di apprendimento automatico per elaborare le foto pixel per pixel e ottimizzare texture, dettagli e rumore digitale in ogni sezione dell’immagine.

Con iOS 13.2 dovrebbero arrivare anche nuove emoji con il supporto di Unicode 12. Come sempre gli sviluppatori possono scaricare la nuova buid di iOS over-the-air (direttamente dal dispositivo) o dal Developer Center di Apple. Tra qualche giorno dovrebbe arrivare anche la Public Beta di iOS 13.2 per gli utenti iscritti al programma di beta testing di Apple.

Apple ha anche rilasciato watchOS 6.1 beta 2 e tvOS 13.2 beta 1. Aggiorneremo questo articolo se vi saranno novità rilevanti da segnalare.

