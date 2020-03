Disponibile Xiaomi Mi 10, si acquista già a 799 euro con offerta

Appena presentato, Xiaomi Mi 10 è già in offerta lancio su GearBest, dove lo si può acquistare a 799 euro in bundle con le Xiaomi Mi AirDots 2 completamente in omaggio. Clicca qui per acquistarlo.

Il terminale appena presentato è un vero e proprio top di gamma. Al suo interno è alimentato dall’ultimo Snapdragon 865, con supporto alle reti 5G. Il display è AMOLED, con una diagonale di 6,67 pollici e risoluzione Full HD Plus di 2.340 x 1.080 pixel. tra le caratteristiche dello schermo il terminale si fregia di un refresh di 90 Hertz e frequenza di campionamento di 180 Hertz per gli input touch, con supporto HDR10+ e luminosità massima di 1.120 nits.

A seconda della variante, Xiaomi installa da 8 a 12 GB di RAM DDR5, e tra 128 e 512 GB di memoria flash UFS 3.0, senza supporto alle espansioni tramite scheda microSD. Xiaomi ha anche salvato il jack da 3,5 millimetri.

Se amate il versante multimediale, Xiaomi Mi 10 monta fotocamere d’eccezione, ad iniziare dal sensore principale da 108MP sviluppato con Samsung. Oltre al sensore da 1/1,33 pollici da 108 megapixel con f/1.8, il Mi 10 ha un teleobiettivo da dodici megapixel con ottica ultra grandangolare f/ 2.2, oltre ad un sensore da 16 megapixel (f / 2.2) e un sensore di profondità da 5 MP. Le telecamere supportano registrazioni video 8K, che utilizzano meno memoria del solito utilizzando il processo di compressione HEIF.

La batteria monstre del Mi 10 è da 4.780 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 30 watt, anche wireless. Sono presenti supporto 5G, WiFi 6 con 8X8 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.1 e True Wireless Stereo Plus. Per lo sblocco biometrico, i dispositivi hanno un lettore di impronte digitali sotto display.

Per quanto concerne le dimensioni, Xiaomi specifica che sono identiche per ambi i terminali: 162,6 x 74,8 x 8,96 millimetri, con un peso di 208 grammi per ambo i modelli.

