Dispositivi AVM FRITZ! in offerta su Amazon con sconti fino al 42%

I dispositivi AVM FRITZ! sono in offerta su Amazon. Con risparmi che possono arrivare fino al 42% trovate modem, router, ripetitori WiFi, telefoni cordless, termostati Smart, powerline e non solo.

Ne abbiamo parlato più volte nelle nostre pagine con news e recensioni a partire da qui.

Di seguito vi mostriamo una selezion delle offerte che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 126,11 euro sconto 16% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! WLAN Repeater 1750E Range Extender Wi-Fi Universale AC 1750, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, Access Point, Bridge, 1 LAN Gigabit In offerta a 69,99 euro sconto 22% Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano In offerta a 199,99 euro sconto 26% Click qui per approfondire

AVM FRITZ!WLAN Repeater 3000 International – Ripetitore / extender WiFi AC + N, Triband (1.733 Mbps e 886 Mbps / 5 GHz), WiFi N, Mesh, WiFi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, WPS, interfaccia italiano In offerta a 128,70 euro sconto 26% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Box 4040 AC 1300 International Router Wi-Fi, Dual Band, Rete Mesh, Interfaccia Italiano In offerta a 74,99 euro sconto 17% Click qui per approfondire

AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E, Ripetitore Wi-Fi Universale , Wireless fino a 450 Mbit/s, Access Point, Bridge, 1 LAN Gigabit, Software ed istruzioni in Italiano, Bianco In offerta a 34,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Fon C5 Telefono Cordless DECT, Schermo a Colori, Tlefonia HD, Invio e Ricezione di Posta, Notizie RSS, Podcast, Radio Internet, Compatibile con FRITZ!Box con Base DECT In offerta a 63,99 euro sconto 7% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! WLAN 1160 Repeater Range Extender, Wi-Fi Universale, AC 1200, Dual Band, 2.4 e 5 Ghz, Compatibile con Modem Fibra e ADSL In offerta a 54,99 euro sconto 21% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Box 3490 International Modem Router Wireless, AC1750 Dual Band, ADSL2+, Fibra (VDSL), 4 LAN Gigabit, Modalità Router con WAN in LAN 1, 2 USB 3.0, Software e Istruzioni in Italiano In offerta a 109 euro sconto 22% Click qui per approfondire

AVM Fritz!DECT 301 Bianco termostato In offerta a 64,74 euro Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Box 7490 International Modem Router Wireless AC 1750, ADSL2+, Fibra (VDSL), Telefonia Analogica e/o VoIP, Base Dect, Centralino, Segreteria, 4 LAN Gigabit, 2 Usb 3.0, 2 FXS In offerta a 175,56 euro sconto 16% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Powerline 1000E Set, Kit di 2 Adattatori, Fino a 1200 Mbit/s, Porta LAN Gigabit, Plug and Play, Eco Mode, Istruzioni in Italiano, Bianco/Rosso In offerta a 95,99 euro sconto 13% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Powerline 1260E WLAN Set International Kit 2 Adattatori, Extender Rete Linea Elettrica, PLC, IEEE P1901, fino a 1200 MB/s, WiFi AC Integrata, Mesh, 1 Porta Gigabit, Interfaccia in Italiano In offerta a 150,05 euro sconto 16% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Box 3490 International Modem Router Wireless, AC1750 Dual Band, ADSL2+, Fibra (VDSL), 4 LAN Gigabit, Modalità Router con WAN in LAN 1, 2 USB 3.0, Software e Istruzioni in Italiano In offerta a 109 euro sconto 22% Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Fon M2, Telefono Cordless, Invio e Ricezione Mail, Podcast, Webradio, Babyphone, Compatibile con FRITZ!Box con Base DECT In offerta a 48,99 euro Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.