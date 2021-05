Distruggi-documenti manuale in offerta lampo a 18,78 euro

Ci sono due motivi per voler distruggere un documento: il primo riguarda la privacy, il secondo quello dell’ingombro che la carta crea nel cestino della spazzatura. Per entrambi i casi, una macchina distruggi-documenti rappresenta la soluzione più veloce e indolore: se non sapete quale scegliere vi consigliamo quella attualmente in offerta lampo a 18,78 euro.

Il punto di forza di questa macchina distruggi-documenti in promozione è che per funzionare non c’è bisogno né di ricaricarla, né di collegarla ad una presa di corrente, quindi non si sarà limitati dall’autonomia di una batteria o dalla vicinanza di una presa di corrente. Serve invece più semplicemente il famoso “olio di gomito”, perché per azionare il sistema di taglierine è sufficiente ruotare una manovella posta su un lato.

Il funzionamento è pressoché spiegato in queste righe: basta infilare il foglio sull’imboccatura dal lato più stretto, quindi ruotare la manovella per far sì che i rulli catturino il foglio e lo trascinino lentamente al suo interno, facendolo passare tra le lame che lo taglieranno in sottili striscioline. Questo strumento può distruggere al massimo due fogli insieme ed è progettato soltanto per sminuzzare i documenti cartacei.

Per preservare quindi le lame e far sì che possa durare in eterno o quasi non vanno inseriti al suo interno documenti o oggetti in altro materiale, come ad esempio stoffa, plastica, nastri, metalli, carte di crediti e simili. Inoltre è consigliabile svuotare il serbatoio, che ha una capacità massima di 1,5 litri, non appena comincia a saturarsi, in modo tale da consentire alla macchina un più agevole funzionamento. A tal proposito è costruito proprio in plastica trasparente, quindi ci si accorge a colpo d’occhio quando c’è troppa carta al suo interno ed è arrivato il momento di svuotarla prima di distruggere un nuovo documento.

Questa macchina distruggi-documenti manuale pesa intorno ai 750 grammi ed occupa uno spazio di 30 x 14,5 x 10 centimetri. Come dicevamo al momento si può comprare in offerta lampo a 18,78 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.